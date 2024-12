Une entrée remarquable pour les paroissiens de Paris, heureux de retrouver ainsi leur cathédrale : "C’est un événement exceptionnel", se réjouit par avance auprès d’Aleteia Jean-Baptiste, séminariste au diocèse de Paris, qui portera la bannière de la paroisse de Saint-Louis en l’Ile (IVe). Ces bannières sont pour les paroisses du monde entier non seulement un signe de ralliement et d'appartenance, mais aussi un témoignage de foi. Elles sont volontiers sorties pour de grandes occasions, une solennité ou la fête d'un saint patron. La réouverture de Notre-Dame en est une. Autrefois brodées et confectionnées avec de précieuses étoffes, les bannières se font plus rares dans les initiatives paroissiales mais demeurent bien visibles dans les pèlerinages et les grandes manifestations. Elles restent pour les catholiques des symboles de dévotion qui unissent les croyants.