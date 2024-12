Consécration de l’autel de Notre-Dame : la prière de dédicace

Nous t’exaltons, Seigneur, et nous te bénissons, toi qui as voulu, dans un admirable dessein de ton amour, que le mystère de cet autel, préfiguré jadis de diverses manières, trouve son accomplissement dans le Christ. En effet, après le déluge, Noé, cet autre père du genre humain, t’érigea un autel pour t’offrir un sacrifice ; tu l’acceptas, Père très saint, comme un parfum d’agréable odeur et tu renouas avec les hommes ton alliance d’amour.

Par le mystère de sa Pâque, le Christ a donné à toutes ces figures leur achèvement: à la fois prêtre et victime, en montant sur le bois de la croix, il s’est livré lui-même à toi, Père, comme une offrande pure, pour enlever les péchés du monde entier et sceller avec toi l’Alliance nouvelle et éternelle.

Que cet autel soit pour nous le symbole du Christ, car c’est de son côté transpercé qu’il laissa couler l’eau et le sang, source des sacrements de l’Église.

Que cet autel soit la table de fête où les convives du Christ afflueront dans la joie : en se déchargeant sur toi, Père, de leurs soucis et de leurs fardeaux, qu’ils reprennent ici

courage pour une étape nouvelle.

Que cet autel soit un lieu de paix et de profonde communion avec toi, pour que tes enfants, nourris du Corps et du Sang de ton Fils, et abreuvés de son Esprit, grandissent dans ton amour.

Qu’il soit source d’unité pour l’Église : que tes fidèles rassemblés autour de lui y puisent un esprit de vraie charité.

Qu’il soit le centre de notre louange et de notre action de grâce jusqu’au jour où nous parviendrons, exultant de joie, dans les demeures du ciel, là où nous t’offrirons sans fin le sacrifice de louange avec le Christ, souverain Prêtre et vivant Autel, lui qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.