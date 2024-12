Pourquoi Mgr Ulrich asperge-t-il tout avec de l’eau bénite ?

Cette prière explique en fait le sens de ce rite assez étonnant. Il symbolise la purification, Dieu lavant les hommes de leurs péchés par son pardon. Il a aussi pour but de rappeler le baptême : ce sacrement est une nouvelle naissance, non à la vie terrestre mais à la vie éternelle. L’eau est alors le signe des ténèbres et de la mort, vaincus par le Christ par sa résurrection. C’est d’ailleurs le sens du signe de croix que font les croyants en entrant dans les églises après avoir plongé la main dans le bénitier. Si l’autel et l’ambon sont, eux aussi, aspergés d’eau bénite, c’est parce qu’ils auront un usage sacré.