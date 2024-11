Vladimir Ghika (1873-1954), quant à lui, fut prêtre du diocèse de Paris, ordonné à l’âge de 50 ans. Roumain et orthodoxe, devenu catholique à vingt-neuf ans, l’homme est connu pour son souci de l’unité des chrétiens, précurseur de l’œcuménisme. Autorisé à célébrer dans les rites latins et byzantins, il est l’ami des intellectuels Jacques Maritain et Paul Claudel, et habite dans le même temps dans un bidonville de Villejuif. Diplomate pour le Saint-Siège, il retourne à Bucarest pendant la Seconde guerre mondiale. C’est là qu’il est arrêté en 1952 à cause de ses liens avec le Vatican. Torturé, il meurt deux ans plus tard et est déclaré bienheureux en 2013.