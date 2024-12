Sur les quais, de nombreux courageux se sont rassemblés pour la regarder de loin. Étrange coïncidence que cette eau glaciale qui tombe, cinq ans après le feu dévastateur qui a failli perdre Notre-Dame pour toujours. Le vent se déchaîne, le froid est mordant, mais dans Notre-Dame de Paris qui abrite les quelques invités privilégiés de sa réouverture, on entend simplement un murmure d’excitation. Passé cette porte massive, le regard est immédiatement aspiré par la lumière des pierres. Notre-Dame n’est plus qu’une éblouissante voûte céleste. Les stigmates de l'incendie ont disparu : la blondeur minérale de la pierre, le chatoiement des vitraux, l'ampleur de cette nef qui semble ouvrir grand ses bras au moment de retrouver ses enfants : Notre-Dame exulte, impose avec douceur une majesté qu'on ne lui avait peut-être jamais connue. Les chanceux déjà arrivés près de trois heures avant le début de la cérémonie déambulent les yeux levés et le cou tendu vers le ciel de pierres. La nef, les transepts, le déambulatoire… les costume-cravate croisent les soutanes et les cols romains dans un étonnant ballet. Et puis le silence, et enfin, le bourdon qui annonce le retour de la Vieille Dame, ce son grave, à la fois puissant et doux, que la capitale n’avait plus entendu depuis cinq ans.