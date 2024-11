Le jour de la dédicace, la prière universelle est remplacée par la litanie des saints, puis l’évêque chante une longue prière : « Nous t’exaltons, Seigneur, et nous te bénissons, toi qui as voulu, dans un admirable dessein de ton amour, que le mystère de cet autel, préfiguré jadis de diverses manières, trouve son accomplissement dans le Christ » commence-t-il avant d’évoquer la tradition biblique des autels et d’appeler la bénédiction de Dieu puis de conclure en demandant que l’autel soit « le centre de notre louange et de notre action de grâce jusqu’au jour où nous parviendrons, exultant de joie, dans les demeures du ciel, là où nous t’offrirons sans fin le sacrifice de louange avec le Christ, souverain Prêtre et vivant Autel, lui qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. »