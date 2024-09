“Orgue, entonne la louange de Dieu !” Voici comment va se dérouler le réveil de l’orgue de Notre-Dame

Mais le clou du spectacle, si l’on peut dire, n’est pas là. Désormais, l’orgue peut faire entendre sa voix, et de quelle manière ! Voici le réveil, dans un magnifique dialogue entre le célébrant et l’instrument. "Éveille-toi, orgue, demande l’un, entonne la louange de Dieu, notre Créateur et Père" et l’autre fait résonner ses tuyaux. Puis, toujours à la demande de Mgr Ulrich, pour célébrer Jésus mort et ressuscité. Huit fois, l’orgue va être appelé à évoquer musicalement l’Esprit saint et Marie, à manifester l’action de grâce des fidèles, à soutenir leur prière et réconforter leur peine et, enfin, à proclamer "gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit."