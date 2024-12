Quelle joie quand on m'a dit : "Nous irons à la maison du Seigneur !"

Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem !

Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout ensemble ne fait qu'un!

C'est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, * là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.

C'est là le siège du droit, * le siège de la maison de David.

Appelez le bonheur sur Jérusalem : "Paix à ceux qui t'aiment !

Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais !"

A cause de mes frères et de mes proches, je dirai : "Paix sur toi !"

A cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien.