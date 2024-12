Week-end cathédrale pour Notre-Dame

Le verbe croire a pris un nouveau sens ce week-end. Passée la porte massive de Notre-Dame de Paris, le regard est comme aspiré par la lumière des pierres. Notre-Dame n’est plus qu’une éblouissante voûte céleste. Les stigmates de l'incendie ont disparu : la blondeur minérale de la pierre, le chatoiement des vitraux, l'ampleur de cette nef qui semble ouvrir grand ses bras au moment de retrouver ses enfants : Notre-Dame exulte, impose avec douceur une majesté qu'on ne lui avait peut-être jamais connue. Partiellement ravagée par un incendie le 15 avril 2019, la cathédrale a rouvert ses portes les 7 et 8 décembre 2024 après cinq ans de travaux. Une liturgie profondément émouvante, de la joie, de la beauté et de la transcendance. Retour sur le week-end cathédrale de Notre-Dame.