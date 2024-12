Dans la rue d’Arcole menant à Notre-Dame, les sourires et les pas légers tranchent avec la grisaille de cette fin de dimanche pluvieux. Celles et ceux qui s’avancent savent qu’ils vont la retrouver enfin, après cinq ans d’absence. Samedi 7 décembre, Notre-Dame a vu défiler chefs d’États et personnalités. Le lendemain matin, la messe de consécration du nouvel autel y a été célébrée avec solennité. Mais c’est désormais à eux, fidèles et anonymes, de retrouver leur belle Dame. Ils sont quelque 2.500 à y assister après avoir réservé leur place en ligne. Valentin, 20 ans, est l’un des premiers à s’avancer vers la cathédrale. "C’était mon rêve d’aller à la messe à Notre-Dame pour sa réouverture", sourit-il. Il s’est connecté dès que les places ont été mises en ligne pour y assister. "J’y étais déjà allé plus jeune quand j’avais visité Paris avec ma famille mais jamais pour participer à la messe." Mickaël et Aurore sont quant à eux venus de l’est de la France pour y assister. "La voir reprendre du service est un privilège", se réjouissent-ils. "Elle contribue au rayonnement de la France et de la chrétienté."