"Du plus modeste au plus grand donateur, tous vous avez été indispensables", les a accueillis l’archevêque de Paris, Mgr Laurent Ulrich, au début de la célébration. "Aujourd’hui votre effort, votre don est récompensé ! La beauté des pierres, de l’aménagement mais surtout la beauté du travail, de la fraternité, tout cela, vous l’avez permis." Passionnés du patrimoine, croyants, Parisiens… Chacun a eu ses raisons de donner pour participer au relèvement de la cathédrale. Jean-François a donné 500 euros dans les jours qui ont suivi l’incendie. "J’ai eu envie de participer à cet élan de solidarité, je me suis senti happé par lui", confie-t-il volontiers. Lui-même bénévole à la fondation du Patrimoine, il ne pouvait passer à côté d’une telle mobilisation. Et aujourd’hui, lorsque ses yeux ont découvert avec ravissement la blondeur de la pierre et le chatoiement des couleurs des chapelles rayonnantes, il nourrit l’espoir qu’un tel exemple irrigue l’ensemble des chapelles et églises actuellement en restauration en France. "On a atteint un niveau de perfection et d’excellence incroyable", poursuit-il. "J’espère que cela va servir ailleurs."