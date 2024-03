Ces saints qui nous apprennent à pardonner

Saint Louis et Zélie Martin, saint Jean Paul II, sainte Maria Goretti… Voici des saints qui ont su pardonner de manière exemplaire au cours de leur vie.

Le carême touche à sa fin.

Pardonner est un acte de courage, comme le disait Padre Pio, car en pardonnant l’homme peut guérir et grandir spirituellement. Le pardon est une expression de l’amour pour son prochain face à ses erreurs, à ses défauts et à ses péchés. Il naît de sa propre expérience personnelle de la miséricorde de Dieu, lui qui est toujours prêt à pardonner.

D’où vient la capacité de pardonner ?

L’homme pardonne parce que Dieu le pardonne (Mt 6,12), il est miséricordieux parce que son Père est miséricordieux (Lc 6,36) et il utilise la mesure du pardon envers son prochain comme il souhaite que Dieu l’applique avec lui (Mt 7,2). Ainsi, il devient parfait comme son Père céleste est parfait (Mt 5,48), dans ses limites en tant que créature, et se montre ainsi un vrai enfant de Dieu, racheté par Jésus-Christ et guidé par le Saint-Esprit.

Les saints apprennent à pardonner

Lorsque l’homme est rempli de l’amour de Dieu, il peut vivre l’Évangile dans son aspect le plus radical et il est capable de merveilleuses expressions d’amour. Les saints, malgré les épreuves, les difficultés et les souffrances, ont connu le bonheur de vivre sans ressentiment, parce que Dieu est tellement présent dans leur cœur qu’il n’y a plus aucune place pour de mauvais sentiments ou de la haine.

Voici des exemples de saints qui ont pardonné au cours de leur vie, et l’enseignement lumineux qu’ils ont laissé :



JOSEPH-MARIE ROBLES



Public Domain

Pendant la grande persécution des chrétiens au Mexique dans les années 20, le père Joseph-Marie Robles fut arrêté et condamné à mort. Il fut emmené par ses bourreaux sous un chêne pour être pendu, et là, il dit : « Compagnon, ne te salit pas les mains ». Alors il embrasse la corde et la passe lui-même autour de son cou, puis il se met à genoux et prie pour ses bourreaux.

Une leçon à tirer de son exemple : prier pour ses ennemis, les considérer comme des frères et pardonner du fond du cœur.



LOUIS ET ZÉLIE MARTIN



Un homme un jour entra par effraction dans la boutique de saint Louis, qui était horloger, pour le voler. En voyant cet acte, Louis aurait pu intenter une action en justice contre lui. Cependant, il refuse de le faire, car cela aurait signifié le condamner à la peine de mort. Au lieu de cela, Louis lui pardonne.

Pour sa part, sainte Zélie cherchait toujours à voir avec des yeux miséricordieux les soldats prussiens que la famille était contrainte d’accueillir dans sa maison à Alençon. Elle pourvoyait à leurs besoins et les réconfortait, avec l’aide de Dieu.

Une leçon à tirer de leur exemple : ne pas voir les autres comme des ennemis, mais comme des enfants de Dieu, et se souvenir que, comme le Seigneur a été miséricordieux envers vous, vous aussi devez être miséricordieux envers les autres.



THÉRÈSE DE LISIEUX



Office central de Lisieux

À l’instar de ses parents, sainte Thérèse a su pardonner à chaque instant de sa courte vie, pardonnant même à plusieurs de ses sœurs carmélites qui ne la traitaient pas toujours avec bienveillance. L’une d’elles était la Prieure, qui l’accusait d’être paresseuse et lui confiait des tâches difficiles. Sainte Thérèse lui pardonnait et agissait toujours avec joie.

Une leçon à tirer de son exemple : lorsque vous pardonnez du fond du cœur, votre attitude envers votre prochain change et peut conduire à sa conversion.



MARIA GORETTI



Public Domain

Cette jeune fille italienne de 12 ans fut assassinée par un voisin qui voulait abuser d’elle. Avant de mourir, alors qu’elle était à l’hôpital, le prêtre lui demande si elle pardonne à son agresseur. Elle répond alors : « Oui, pour l’amour de Jésus, je pardonne. Je veux qu’il vienne lui aussi avec moi au Paradis. Que Dieu lui pardonne, car moi, je lui ai déjà pardonné ». Cet homme finit par se convertir et assiste à la canonisation de Maria Goretti.

Une leçon à tirer de son exemple : pardonner permet de retrouver la paix et la liberté intérieure pour marcher d’un pas plus léger vers le Ciel.



JEAN PAUL II



Shutterstock

Le 13 mai 1981, un homme tente d’assassiner le pape Jean Paul II, sur la place Saint-Pierre de Rome. Cependant, le pape survit à l’attentat. Deux ans plus tard, il se rend en prison pour rencontrer l’homme qui avait tenté de l’assassiner publiquement. Il déclare ensuite : « Ce dont nous avons parlé restera un secret entre lui et moi. Je lui ai parlé comme à un frère à qui j’ai pardonné et qui a mon entière confiance ».

Une leçon à tirer de son exemple : agir selon le véritable exemple de Jésus-Christ, c’est pardonner en toutes circonstance, en considérant toujours l’autre comme un frère.

