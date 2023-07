Toutes ces églises où l’on peut vénérer les reliques de Louis et Zélie Martin

Le 12 juillet, l’Église catholique fête saints Louis et Zélie Martin. Paris, Normandie, Essonne... Aleteia vous fait découvrir les lieux où l'on peut vénérer les reliques qui leur sont attribuées.

Saints Louis et Zélie Martin, les saints parents de Thérèse de Lisieux, ont été béatifiés en 2008 par le pape Benoît XVI et canonisés par le pape François en 2015. Mariés à Alençon le 13 juillet 1858, ils ont donné un bel exemple de vie chrétienne, dans les joies et les peines de leur quotidien. Ils ont donné naissance à neuf enfants, dont quatre sont morts en bas âge. Les cinq autres sont devenues religieuses. Aujourd’hui il est possible de vénérer les reliques des époux Louis et Zélie Martin dans différentes églises de France.

Les reliques donnent aux croyants l’occasion de méditer sur la vie des saints et de demander leur puissante intercession. Depuis les premiers siècles de la chrétienté, l’Église a encouragé la vénération des reliques, attestant d’innombrables grâces, miracles et guérisons pour les fidèles qui les honorent. Comme l’explique le Directoire sur la piété populaire et la liturgie : « L’expression « reliques des Saints » indique surtout les corps – ou des éléments significatifs de ces corps – de tous ceux qui, par la sainteté héroïque de leur vie, se révélèrent sur cette terre des membres éminents du Corps mystique du Christ et des temples vivants de l’Esprit Saint » [n° 236].

1 À LA BASILIQUE NOTRE-DAME, À ALENÇON

Sanctuaire d’Alençon

C’est à Alençon, en Normandie, que commence l’histoire de Louis et Zélie. Ils se rencontrent sur le pont de Sarthe en avril 1858, et se marient à la Basilique Notre-Dame d’Alençon le 13 juillet, trois mois plus tard. C’est ici, dans la chapelle de leur mariage, que se trouve aujourd’hui un reliquaire avec les ossements de l’annulaire de saint Louis et de sainte Zélie. Au cours de leur vie, seule sainte Zélie a porté l’alliance de leur mariage, ou plus précisément une « double alliance » – l’une portant le nom de Louis, l’autre de Zélie – car à leur époque, jusqu’à la fin du XIXe siècle, seule l’épouse avait coutume de porter l’alliance.

2 À LA CHAPELLE DE LA MAISON DE LA FAMILLE MARTIN, À ALENÇON

Reliquaire fermé Sanctuaire d’Alençon

Un autre reliquaire, riche en symboles, est conservé dans la chapelle attenante à la maison de la famille Martin à Alençon, là où ils ont vécu 19 ans avec leurs enfants, jusqu’au décès de Zélie en 1877. Lorsque le reliquaire est fermé, il est possible de voir la représentation de deux alliances entrecroisées.

Reliquaire ouvert, conservé dans la chapelle attenante

à la maison de la famille Martin Sanctuaire de Louis et Zélie d’Alençon

Une fois ouvert, trois cylindres sont visibles à l’intérieur : le premier à gauche, décoré d’une gravure représentant une dentelle, contient les ossements du pouce et de l’index droits de Zélie, ces doigts qui ont tenu l’aiguille de son travail de dentellière et la plume de sa correspondance notamment avec son époux. À droite, le cylindre décoré de pièces d’horlogerie, contient les ossements du pouce et de l’index droits de Louis qui ont tenu les instruments de son travail d’horloger et la plume de l’écriture des lettres échangées avec son épouse Zélie. Enfin, au centre, le cylindre décoré d’une très belle rose contient une relique de leur fille Thérèse.

3 À LA BASILIQUE SAINTE THÉRÈSE, A LISIEUX

Reliquaire conservé dans la crypte de la Basilique Sainte Thérèse de Lisieux

Basilique Sainte Thérèse de Lisieux

Louis Martin, désormais veuf, et ses cinq filles, s’installent ensuite à Lisieux, en Normandie. Aujourd’hui, il est possible de vénérer les reliques des époux Martin dans la crypte de la basilique de sainte Thérèse de Lisieux, mais elles seront bientôt déplacées dans une chapelle qui leur sera dédiée, près de la crypte. Il s’agit du reliquaire principal de saint Louis et Zélie Martin, là où la plus grande partie des restes des deux époux a été rassemblée en 2008, l’année des 150 ans de leur mariage et l’année de leur béatification. C’est de ce reliquaire qu’ont été retirées quelques reliques pour qu’elles soient vénérées dans d’autres églises.

4 À LA BASILIQUE NOTRE-DAME DES VICTOIRES, À PARIS

Basilique Notre Dame des Victoires

Alors que Louis était étudiant horloger à Paris et qu’il cherchait sa vocation, il se rendait souvent à la basilique Notre-Dame des Victoires pour prier. Dans sa jeunesse, Zélie aussi se confiait souvent à Notre-Dame des Victoires, devant sa statue, dans une église d’Alençon. Ils ont gardé cette dévotion toute leur vie et ils l’ont également transmise à leurs enfants. Ainsi, à l’âge de 10 ans, quand Thérèse tombe malade, son père Louis fait dire des messes à Notre-Dame des Victoires pour demander sa guérison et il obtient miraculeusement cette grâce. En novembre 1887, de retour de Rome, Louis et ses deux filles, Thérèse et sa sœur Céline, font un pèlerinage à Notre-Dame des Victoires pour rendre grâce.

Basilique Notre Dame des Victoires

Depuis 2012, il existe une chapelle consacrée aux époux Martin à gauche de l’abside de Notre-Dame des Victoires, où il est possible de vénérer leurs reliques “ex ossibus”. Sur le très beau reliquaire, qui se trouve dans l’autel, sont représentées en bas deux roses symbolisant les parents Martin, quatre lys fermés en mémoire des quatre enfants décédés, et cinq lys ouverts pour leurs cinq filles devenues religieuses. Les reliques des époux sont placées comme dans deux alliances.

5 À LA BASILIQUE NOTRE-DAME DE BONNE GARDE, À LONGPONT-SUR-ORGE (91)

Reliques de saint Louis et Zélie Martin conservées à la Basilique de Longpont.

Basilique Notre-Dame de Bonne Garde, Longpont

C’est dans la basilique de Longpont, dans l’Essonne, à 25 km de Paris, que se trouve l’un des plus grands reliquaires de France, avec pas moins de 1.926 reliques. Parmi elles se trouvent un morceau du voile de la Vierge Marie, apporté par saint Denis au 3e siècle, une lettre manuscrite du Curé d’Ars, et il s’est enrichi plus récemment d’une relique de Mère Teresa, de Jean Paul II, et d’un coffret avec des reliques de saints Louis et Zélie Martin. Cette relique est présentée entre deux médaillons représentant à gauche les époux Martin avec leurs cinq filles – Thérèse, Léonie, Céline, Marie et Pauline – et à droite saint Louis et Zélie. Autour de la relique, on peut lire la mention “ex corpore”. Les époux Martin sont donc comptés désormais parmi les nombreux saints dont les reliques sont conservées à la basilique de Longpont.

6 DANS VOTRE PAROISSE OU VOTRE DIOCÈSE

Deux autres reliquaires de saint Louis et Zélie Martin existent, avec pour mission de “voyager dans le monde”. Le premier – qui contient des os des pieds des époux Martin, en souvenir de leurs pèlerinages – est conservé à l’Hôtellerie des pèlerins au Sanctuaire d’Alençon et l’autre à la Basilique sainte Thérèse de Lisieux.

Reliquaire du Sanctuaire d’Alençon dans la chapelle de l’Hôtellerie du pèlerin à Alençon

Sanctuaire de Louis et Zélie d’Alençon

Il est possible de faire la demande auprès de ces deux sanctuaires pour l’accueillir dans votre paroisse ou votre diocèse, avec l’autorisation écrite de votre évêque. Celui de la basilique de Lisieux est attendu en octobre 2023 dans l’Illinois aux États-Unis, et le 7 juin dernier, il était présent lors de l’audience générale du Pape François au Vatican.