L’espérance dans le bonheur du Ciel éclaire le présent. La Bible, l’Eucharistie ou encore les traditions familiales sont là pour replacer chacun dans cette attente de la joie éternelle.





L’espérance répond à « l’aspiration au bonheur placée par Dieu dans le cœur de tout homme […] Elle protège du découragement et dilate le cœur dans l’attente de la béatitude éternelle » [CEC 1818]. L’espérance est comme une petite flamme intérieure, et c’est à chacun d’en prendre soin pour qu’elle reste allumée. Comment la nourrir ? Voici cinq pistes pour vous aider.

1

LIRE LA PAROLE DE DIEU



Dans un monde plein d’incertitudes dans lequel l’homme s’éloigne de Dieu et devient de plus en plus individualiste, le croyant a besoin d’entendre la Parole de Dieu, empreinte de justice et de sagesse. Sa Parole est vivante et efficace. Elle nourrit les cœurs de manière encore plus évidente pendant l’Avent, par les lectures que propose l’Église pour préparer les chrétiens à la naissance de Jésus. Laissez la Bible résonner en vous et vous apporter l’espérance, et posez-vous la question : que me dit l’Évangile aujourd’hui pour préserver mon espérance dans le bonheur éternel ? Et vous verrez, Dieu agit !

2

S’APPROCHER DE L’EUCHARISTIE



Dans ce temps d’attente qui vous sépare de la naissance de Jésus, préparez votre cœur en vous nourrissant du pain de Vie. Prenez une heure ou deux de votre temps pour aller adorer le Saint Sacrement, participer à la messe un peu plus souvent que d’habitude, prendre un temps plus long pour rendre vraiment grâce après avoir reçu la communion… Cela aide à se recentrer sur Dieu et à vivre dans l’espérance de l’union éternelle avec Lui.

3

CRÉER DES TRADITIONS FAMILIALES



La famille est l’Église domestique où la foi se transmet de génération en génération, et elle se transmet aussi grâce aux traditions. Célébrer Noël ensemble, mais aussi les différentes fêtes religieuses de l’Avent, est une belle manière de cultiver l’espérance et de préparer son cœur à la Naissance de Jésus. Saint Nicolas, l’Immaculée Conception, Notre-Dame de Guadalupe, sainte Lucie… Les fêtes ne manquent pas et sont l’occasion pour toute la famille de créer de merveilleux souvenirs et de tourner le regard vers les réalités du Ciel !

4

TRANSFORMER VOS ACTIONS EN PRIÈRES



Toutes vos actions du quotidien peuvent vous paraître parfois monotones et répétitives. Cependant, souvenez-vous que même l’action la plus insignifiante ne l’est pas aux yeux de Dieu. Si vous lui offrez tout ce que vous faites comme une prière – de la vaisselle au rangement des chambres – votre quotidien prendra davantage de sens. Même si vos actions vous semblent invisibles et insignifiantes, cultivez cette espérance que vous serez un jour infiniment récompensé.

6

PRATIQUER LA CHARITÉ



Le temps de l’Avent invite à partager sa joie et son espérance avec les personnes qui vous entourent, mais c’est aussi la période idéale pour apporter cette joie et cette espérance aux plus démunis. Apportez-leur des cadeaux, prenez le temps de parler avec eux, de leur demander ce dont ils ont besoin, notamment dans cette période froide de l’année, afin qu’ils ne se sentent pas oubliés. Leur apporter cette espérance éclairera un peu plus leur journée… et la vôtre !