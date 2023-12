En choisissant des cadeaux modestes, nous incarnons des vertus telles que l’humilité, la gratitude et la tempérance, des enseignements fondamentaux de la foi catholique.

Pour beaucoup, Noël est une période stressante. L’agitation des achats de cadeaux se traduit souvent par une extravagance de ces derniers. Et même si des cadeaux impressionnants et élaborés peuvent apporter de la joie à ceux qui les reçoivent, il est également important de ne pas édulcorer le véritable sens de Noël. Alors pourquoi ne pas opter pour la simplicité comme nous y invite le pape François dans l’encyclique Laudato Si’ (2015) ? Cette simplicité passe d’abord par une conversion du cœur et se reflète dans notre état d’esprit. Une belle démarche à l’approche de Noël.

1

Retrouver l’humilité



Des cadeaux simples reflètent le style de vie humble de la Sainte Famille à Bethléem. En choisissant des cadeaux modestes, on redécouvre la valeur de l’humilité. Même si les célébrations de Noël impliquent souvent une certaine abondance matérielle, ce qui est célébré est bien la plus humble des naissances.

2

Favoriser la gratitude



Des cadeaux simples poussent davantage à la vertu de gratitude. Lorsque nous recevons ou offrons des cadeaux simples, nous passons du matérialisme à l’appréciation de la pensée et des efforts derrière le cadeau. Cette gratitude cultive un lien plus profond avec ceux qui nous entourent, nous aidant à reconnaître les nombreuses bénédictions quotidiennes de notre vie.

3

Prioriser les relations



Les cadeaux simples soulignent aussi l’importance des liens personnels plutôt que des possessions matérielles. Lorsque nous choisissons des cadeaux attentionnés et significatifs, nous accordons la priorité au lien partagé avec sa famille et ses amis.

4

gérer ses ressources de manière responsable



Lors de ses vœux de Noël à la Curie romaine, le pape François exhortait en 2014 a exhorté les chrétiens à « veiller à ce que le saint Noël ne soit pas le jour de la consommation commerciale, de la superficialité et des cadeaux inutiles ou des dépenses superflues ». La doctrine sociale de l’Eglise met l’accent sur la gestion responsable des ressources. Opter pour des cadeaux simples s’inscrit dans ce principe en réduisant la consommation inutile et le gaspillage. En faisant des choix conscients dans nos cadeaux, nous contribuons au bien-être de la planète et démontrons notre engagement à prendre soin de la création de Dieu.

5

Refléter le message de Noël



L’histoire de Noël est le récit ultime d’amour et d’espoir. En choisissant la simplicité, nous alignons nos actions sur le message central de l’Évangile, en diffusant la joie de la naissance du Christ par des actes de gentillesse et d’amour et non par l’ostentation.

Dans un monde dominé par un consumérisme irréfléchi et tape-à-l’œil, adopter la simplicité peut avoir une signification profonde. En choisissant des cadeaux modestes, nous incarnons des vertus telles que l’humilité, la gratitude et la tempérance, des enseignements fondamentaux de la foi catholique. A Noël, efforçons-nous de trouver de la joie dans la simplicité du don, tout en célébrant le don extraordinaire de Jésus-Christ.