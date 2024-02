La Vierge Marie n’a pas fini d’étonner ni de montrer sa douce présence au milieu des pires déboires humains. En Colombie, où de terribles feux de forêts ont déjà ravagé plus d’une fois et demie la superficie de Paris, une photo montre une statue de Notre-Dame du Mont Carmel à Pamplona (département du Norte de Santander, nord-est du pays, ndlr) complètement épargnée par les flammes. Comme le rapporte le journal colombien Correo Expreso, des bénévoles s’apprêtaient à distribuer nourriture et boissons aux pompiers et bénévoles luttant contre les feux lorsqu’ils ont eu la surprise de tomber sur cette statue de la Vierge, totalement intacte, alors que la forêt derrière elle est recouverte de cendres. « Je considère cela comme un miracle », a déclaré l’un des bénévoles au média le 27 janvier.