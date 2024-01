Notre-Dame ne laissera pas les Chinois de glace !

Avez-vous déjà vu Notre-Dame de Paris… En Chine ? C’est bien sa copie que l’on peut voir à Harbin, ville située dans la province chinoise la plus au nord de ce grand pays. Une imitation qui ferait pâlir d’envie la Reine des neiges, puisque l’édifice éphémère est tout en glace. D’une hauteur de 22 mètres, il se compose de 3.000 mètres cube de glace. Ne manquent que les gargouilles et la statue de la Vierge… L’édifice trône désormais au milieu des autres grands monuments du monde représentés à l’occasion du festival de sculpture de neige et de glace qui se tient chaque année à Harbin.

Olivia Grégoire, ministre française déléguée au Tourisme, a inauguré elle-même cette réplique spectaculaire de la cathédrale, symbole par excellence de l’histoire de France et plus particulièrement de Paris, et annoncé sa volonté de renforcer l’attractivité de la France comme destination touristique pour les Chinois. Nul doute que ces derniers ne resteront pas de glace.