Philippe Jost, chef de l'établissement public chargé de la restauration de Notre-Dame de Paris, a confirmé que la flèche serait désencombrée de ses échafaudages à l'été 2024, six mois avant la réouverture de la cathédrale.

Le temps d’un été, tous les regards seront rivés sur Paris, où se dérouleront les Jeux olympiques du 26 juillet au 11 août 2024. Et pour l’occasion, la capitale française offrira au monde son plus beau cadeau : Notre-Dame de Paris enfin relevée de ses cendres. Symbole de cette renaissance, la flèche de la cathédrale « sera bien visible dans le ciel de Paris » dès cet été, a annoncé sur Radio Classique Philippe Jost, qui dirige depuis la disparition du général Georgelin l’établissement public chargé de la reconstruction du monument.

Détruite lors de l’incendie qui a ravagé Notre-Dame, la flèche, reconstruite à l’identique de celle imaginée par Viollet-Leduc au XIXe siècle, a récemment retrouvé sa place au sommet de l’édifice. Mais elle reste pour l’instant cachée aux yeux des parisiens par de larges échafaudages, nécessaires à sa reconstruction. Philippe Jost avait déjà annoncé dans une interview à la fin de l’année 2023 que le retrait des échafaudages masquant la flèche aux yeux du public allait débuter au printemps 2024. Celui qui est chargé de la reconstruction de la cathédrale a confirmé l’information, donnant des détails sur l’avancée globale des travaux. « L’échafaudage [qui supporte la flèche] repose sur le sol de la cathédrale, à la croisée du transept », détaille-t-il. L’étape de son retrait progressif devrait ainsi permettre « d’une part d’achever la fermeture de la voûte et d’autre part de dégager l’espace intérieur, où nous allons ensuite remonter un podium qui va lui-même supporter l’autel ». Le retrait des échafaudages sera « suffisamment avancé » pour que la flèche, construite en bois de chêne massif, soit « bien visible dans le ciel de Paris » en juillet 2024.

L’orgue en cours de restauration

Celui qui a succédé au général Jean-Louis Georgelin, décédé brutalement en août 2023, a également donné des nouvelles de l’avancée des travaux à l’intérieur de la cathédrale. L’orgue est ainsi en cours de restauration. « Plus d’un millier de tuyaux sur les 8000 [qui composent l’instrument] ont déjà été remontés ». L’intérieur de la cathédrale, qui était encore récemment une véritables forêt métallique, est peu à peu désencombrée de tous ses échafaudages nécessaires aux travaux. « Nous avons entièrement déséchafaudé la nef, le coeur, les collatéraux, et le déambulatoire », précise encore le haut-fonctionnaire. « Ce qui permet déjà de percevoir cet intérieur de la cathédrale qui sera réellement magnifié par les nettoyages. »

La reconstruction de la cathédrale a pris un tournant décisif au mois de décembre 2023, avec la réinstallation de la croix au sommet de la flèche, et celle du coq quelques jours plus tard, qui fut « un instant d’émotion particulier ». Pour le chef d’orchestre des travaux, cette étape symbolise « qu’une des plus grandes blessures de l’incendie [est] guérie ». L’image de l’effondrement de la flèche dévorée par les flammes demeure sans doute l’une des plus traumatisantes de l’incendie du 15 et 16 avril 2019. L’acte final de la guérison du drame qui a bouleversé le monde entier se tiendra le 8 décembre 2024, jour de la réouverture officielle de Notre-Dame de Paris.

