Quand va-t-on revoir la flèche de Notre-Dame ?

Interrogé sur le plateau de l’émission "C à vous" le 8 décembre, Philippe Jost, président de l’établissement public "Rebâtir Notre-Dame", a annoncé que la flèche de la cathédrale Notre-Dame sera à nouveau pleinement visible en juillet 2024.

Le compte à rebours est désormais lancé avant la réouverture de Notre-Dame de Paris. Dans un peu moins d’un an, le 8 décembre 2024, elle rouvrira ses portes pour la plus grande joie des fidèles. En attendant, d’autres étapes sont attendues avec impatience. Interrogé dans l’émission « C à vous » du 8 décembre sur le chantier de Notre-Dame, Philippe Jost, président de l’établissement public « Rebâtir Notre-Dame », a ainsi annoncé que la flèche de la cathédrale sera visible « à l’été 2024 » pour les Jeux olympiques de Paris. Encore cachée même si on devine sa silhouette derrière les échafaudages, il a précisé que le retrait des échafaudages commencera au printemps afin qu’elle soit « pleinement visible en juillet ».

Tandis que la flèche de Notre-Dame a retrouvé sa croix en son sommet mercredi 6 décembre, qui culmine ainsi à 96 mètres d’altitude, le coq n’a quant à lui pas encore été replacé. Reproduite à l’identique dans un atelier de Lorraine, la croix mesure huit mètres de hauteur et pèse 1.200 kilos. Elle porte une couronne de roses dorée à l’or fin qui symbolique la Vierge Marie.