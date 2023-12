Un an avant sa réouverture, la flèche de Notre-Dame retrouve sa croix

La cathédrale Notre-Dame de Paris a retrouvé sa croix ce mercredi 6 décembre. Montée au sommet de la flèche de la cathédrale, elle culmine désormais à 96 mètres et veille à nouveau sur la capitale.

À un an de la réouverture de Notre-Dame de Paris, la symbolique est belle. La cathédrale a retrouvé sa croix ce mercredi 6 décembre, apposée au sommet de sa flèche, et qui culmine désormais à 96 mètres. L’opération a eu lieu dans l’après-midi, peu après 15h, sous les yeux ébahis des Parisiens et des badauds. Vendredi 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception, le compte à rebours sera officiellement lancé : dans un an jour pour jour, Notre-Dame rouvrira ses portes. Alors quoi de plus beau que de savoir que la croix devant laquelle Marie a pleuré son Fils et devant laquelle les catholiques du monde entier s’inclinent, veille désormais à nouveau sur Notre-Dame et les Parisiens ? Clin d’œil ou clin Dieu, la croix a donc été installée peu après 15h, l’heure de la mort du Christ…sur la croix.

La flèche surmontée d’une couronne, un coq et une croix

La flèche « est remontée actuellement […] à partir des dessins de Viollet-Le-Duc. Il s’agit d’un assemblage de bois extrêmement savant, recouvert d’une feuille de plomb et surmonté, au sommet, d’une couronne, d’un coq et d’une croix », a détaillé l’Élysée ce mercredi. Le coq, lui, n’était pas visible sur le dessus de la croix mercredi. Il « n’a pas encore été replacé », selon l’Élysée, qui a précisé qu’il « sera(it) béni » selon la tradition catholique « dans les jours qui viennent ». « C’est un coq nouveau », le « coq rescapé des flammes (ayant) vocation à être exposé » dans un futur musée.

Emmanuel Macron, qui va se rendre sur le chantier de Notre-Dame vendredi 8 décembre, pourra s’approcher de la flèche. Il devrait rendre un hommage appuyé au général Jean-Louis Georgelin, en charge du chantier de Notre-Dame décédé brutalement en août 2023, dont le nom sera gravé dans le bois de la flèche.

Si le calendrier jusqu’à la réouverture de Notre-Dame est à priori garanti, il reste encore mille tâches de grande ampleur à mener : achever de restaurer le beffroi nord et y redéposer les huit cloches qui ont été restaurées, terminer le nettoyage des chapelles, remonter surtout la charpente du cœur et de la nef, la fameuse « forêt » refaite à l’identique de la charpente médiévale d’origine et dont l’installation se poursuit à grande vitesse. Mais « la flèche est le vrai symbole de la reconstruction de la cathédrale », déclarait le général Jean-Louis Georgelin. « On se rapproche vraiment de la réouverture de Notre-Dame, en décembre 2024. Les Français, les pèlerins et les visiteurs du monde entier retrouveront alors la cathédrale qu’ils aiment, entièrement restaurée, dans le respect de la blondeur de sa pierre et magnifiée par la splendeur retrouvée de ses décors peints ! » Une flèche qui porte déjà l’Espérance en son sommet et vers laquelle les regards de millions de fidèles sont tournés.

[EN IMAGES] La flèche de Notre-Dame retrouve sa croix :