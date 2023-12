Danaé, 24 ans, sculpte les gargouilles de Notre-Dame

Danaé, 24 ans, fait partie de ces artisans qui œuvrent sans relâche sur le chantier de Notre-Dame. Sa spécialité ? Sculpter les gargouilles. Un quotidien que Brut permet d’entrevoir dans une vidéo partagée le 27 décembre par le média Brut. Découverte d’un métier pas comme les autres.

C’est une vidéo assez exceptionnelle qu’a partagé le média Brut le 27 décembre. On y suit Danaé, 24 ans, sculptrice de gargouilles sur le chantier « pharaonique » de Notre-Dame de Paris. En suivant la jeune femme, on découvre des lieux assez inédits du chantier, en commençant par la loge des sculpteurs de Notre-Dame de Paris, où l’on voit Danaé, en action sur une gargouille qu’elle est en train de refaire à l’identique, avec son modèle original à côté, trop abimé pour être remis en place. Pendant son interview, on aperçoit à l’arrière-plan d’autres sculpteurs en action ainsi que de nombreuses gargouilles en cours de restauration, ou déjà terminées, histoire de prendre conscience du travail exceptionnel réalisé comme des détails uniques de chaque gargouille.