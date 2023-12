Les Anges dans nos campagnes à nouveau entonné dans Notre-Dame de Paris

Voila un bien joli cadeau de Noël, à écouter mais aussi à regarder ! La maîtrise de Notre-Dame a pu entonner trois grands classiques de Noël dans la nef de Notre-Dame de Paris. Une grande occasion filmée qui permet, en plus de réjouir les oreilles, de découvrir quelques prises de vues inédites de l'intérieur de la cathédrale, moins d’un an avant sa réouverture tant attendue.

L’article que vous allez lire est entièrement gratuit. Pour qu’il le demeure et soit accessible au plus grand nombre, soutenez Aleteia !

Je fais un don* *avec réduction fiscale

C’est un joli cadeau de Noël qui a été mis en ligne le 21 décembre par le diocèse de Paris et les équipes de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La maîtrise de Notre-Dame a eu l’autorisation de chanter trois grands classiques de Noël à l’intérieur même de la cathédrale, sous l’œil de quelques caméras qui permettent ainsi des vues inédites sur les travaux intérieurs en cours. Sous la direction d’Henri Chalet, la maîtrise entonne ainsi « les Anges dans nos campagnes », « Douce nuit » et « Cantate Domino », et à la beauté des voix et des paroles, s’ajoutent la beauté des prises de vues de Notre-Dame qui apparaît de plus en plus sous un jour nouveau, où les débris et la cendre ont fait place à la blancheur et à la luminosité.

Ces images pleines de beauté, de douceur et d’espérance, sont un beau message pour ce Noël 2023 et permettront assurément de patienter jusqu’au tant attendu 8 décembre 2024, jour de la réouverture de Notre-Dame.