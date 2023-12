Fatigué, François n’entend pas lever le pied

Le pape François accuse depuis une semaine une affection pulmonaire qui l’a contraint à annuler son déplacement à Dubaï pour la COP28. Mais malgré plusieurs ennuis de santé en 2023, François, qui va bientôt célébrer ses 87 ans, n’entend pas baisser la cadence, comme le montre son agenda de fin d’année.

« C’est une bronchite très aiguë, infectieuse », a confié le pape François en recevant jeudi 30 novembre un groupe d’experts de la santé venus au Vatican pour un colloque. Le samedi précédent, ses audiences avaient été annulées en raison de symptômes grippaux et le Pape avait subi un examen à l’hôpital du Gemelli pour écarter le risque d’une éventuelle infection au poumon, avait-on appris dans l’après-midi.

Les jours suivants, son agenda a été allégé, le Pape renonçant même à prononcer l’angélus de dimanche, laissant un prélat lire sa méditation à ses côtés. Mardi soir, le Saint-Siège communiquait finalement que le Pape annulait “à grand regret” son voyage à Dubaï. « Le médecin m’a dit de ne pas aller à Dubaï. La raison, c’est qu’il fait très chaud là-bas, et on passe de la chaleur à l’air conditionné. Et ça, dans cette situation bronchique, ça ne va pas », a-t-il expliqué lui-même par la suite.

Le Pape enchaîne les rendez-vous

S’il s’est plié à la décision du corps médical, le Pape ne s’est pas pour autant épargné les efforts pour honorer ses autres engagements toute la semaine. Ainsi, après l’annulation de sa rencontre lundi avec les victimes d’abus françaises, il décrochait en personne son téléphone pour fixer une autre audience le lendemain. Mercredi, le Pape présidait l’audience générale, laissant un prélat lire sa catéchèse mais prononçant un appel pour la Terre sainte. Jeudi, le chef de l’Église catholique a eu pas moins de neuf rendez-vous dans la matinée, dont trois groupes. Tout autant de rencontres menées tambour battant, où il se montrait présent, souriant, et n’hésitait pas non plus à plaisanter avec ses hôtes, en dépit de la persistance de son inflammation au poumon qui l’empêchait de lire ses discours.

Le mois de décembre s’annonce tout aussi chargé : le 8 décembre, l’évêque de Rome est attendu comme chaque année sur la place d’Espagne, au centre de Rome, pour un acte de dévotion public en la fête de l’Immaculée Conception. L’an dernier, ce moment avait été douloureux pour le Pape, qui avait versé des larmes en évoquant le peuple ukrainien lors de son discours. « J’aurais voulu vous apporter les remerciements du peuple ukrainien pour la paix », avait-il déclaré à la Vierge Marie avant de s’interrompre, secoué par les sanglots.

Manifestement, le successeur de Pierre aura à cœur d’honorer tous ses rendez-vous, si sa santé le lui permet.

Le 13 décembre, le pontife argentin fêtera les 33 ans de son ordination sacerdotale, et le 17 décembre, son anniversaire (87 ans). Puis quelques jours plus tard, il doit présider les célébrations du temps de Noël, dont le Vatican a publié le calendrier officiel cette semaine.

Le 24 décembre, le pape François célèbrera la traditionnelle messe de la nuit de Noël à 19h30, dans la basilique Saint-Pierre. Le 25 décembre, il donnera la bénédiction « Urbi et Orbi » – à la ville et au monde – depuis le balcon central de la façade de la basilique Saint-Pierre, à midi. Le 31 décembre, François priera les vêpres et l’hymne du Te Deum en action de grâce pour l’année achevée. Puis le lundi 1er janvier, qui marque la 57e Journée mondiale de la paix, le 266e pape doit célébrer une messe à 10h dans la basilique Saint-Pierre.

Bénédiction Urbi et Orbi, Noël 2021. Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP

Le 6 janvier, il présidera la messe de l’Épiphanie à 10h dans la basilique Saint-Pierre. Enfin le dimanche 7 janvier, pour la fête du baptême du Christ, il baptisera des enfants d’employés du Vatican, au cours d’une messe à 9h30 dans la chapelle Sixtine.

En mars, il avait été hospitalisé d'urgence pour une pneumonie aiguë, puis en juin pour une opération à l'abdomen. Ces épisodes ont entraîné en 2023 plusieurs états d'alerte sur la santé de Jorge Mario Bergoglio, qui à chaque retour de l'hôpital, avait repris un rythme de travail intense.