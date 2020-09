Ces saints étaient également d’ardents défenseurs de la paix

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu » ( Mt 5, 9 ), « La paix soit avec vous ! » ( Jn 20, 19 ), « S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. » ( Lc 10, 6 )… La paix est un thème omniprésent dans la Bible. Elle n’a cessé d’habiter le cœur de Jésus et des apôtres à sa suite. Un bien précieux pour lequel une multitude d’hommes et de femmes se sont ardemment battus et continuent de le faire dont des figures de l’Église. Jean Paul II Thomas More , Aleteia a choisi de vous en faire (re)découvrir dix.