Le pape François opéré sous anesthésie générale cet après-midi

Le pape François va subir ce mercredi 7 juin après-midi une opération chirurgicale sous anesthésie générale à la polyclinique Gemelli.

Un jour après s’y être rendu pour effectuer des examens, le pape François est retourné à la polyclinique Gemelli ce matin pour subir une opération chirurgicale sous anesthésie générale cet après-midi, annonce le Bureau de presse du Saint-Siège le 7 juin 2023. Il doit subir une « laparotomie et une plastie de la paroi abdominale avec prothèse ». Son séjour à l’hôpital durera « plusieurs jours afin de permettre une évolution post-opératoire normale et une récupération fonctionnelle complète ».

Le 29 mars dernier, le Pape avait été admis en urgence au Gemelli à cause d’une pneumonie aiguë. « “On l’a prise à temps”, m’ont-ils dit, et si on avait attendu quelques heures de plus, ça aurait été plus grave », a confié François à la télévision mexicaine le 25 mai dernier. En juillet 2021, le pape argentin avait été hospitalisé pendant dix jours à la polyclinique Gemelli de Rome pour une lourde opération du côlon. Il s’agissait de sa première hospitalisation depuis le début de son pontificat.

De nombreux déplacements prévus

À 86 ans, et malgré une santé fragile, le pape François n’a pas choisi de ménager son emploi du temps quotidien. Cet été, il partira aux JMJ de Lisbonne, du 2 au 6 août, et profitera de sa présence au Portugal pour se rendre au sanctuaire marial de Fatima le 5 août.

Il repartira moins d’un mois après les JMJ pour un voyage de cinq jours en Mongolie, pays dans lequel aucun pape ne s’est jamais rendu auparavant. Il reviendra à Rome le 4 septembre. Le 23 septembre, il sera attendu à Marseille à l’occasion des Rencontres Méditerranéennes où il célébrera notamment une messe au stade Vélodrome.

C’est un immense travailleur. Sa capacité à travailler est impressionnante.

« C’est un immense travailleur. Sa capacité à travailler est impressionnante », confiait tout récemment un cardinal proche du pape, à I.MEDIA. Alors que la question de la renonciation du pape se pose fréquemment – elle le fut surtout après sa longue hospitalisation de l’été 2021 -, certains estiment au Vatican que le pape veut aller jusqu’au bout. « Ce n’est pas son genre de renoncer », poursuit le cardinal qui rencontre régulièrement le pape François. Il ajoute toutefois que le pontife aurait « peur de perdre la mémoire ». « S’il la perdait, il pourrait envisager de démissionner », avance-t-il.

En décembre dernier, le pape avait confié pour la première fois avoir écrit au début de son pontificat une lettre de renonciation « en cas d’empêchement pour raisons de santé ». En mars, il expliquait à la télévision suisse RSI qu’il demandait régulièrement à des proches – dont « certains cardinaux intelligents » -, des conseils sur ce sujet.

Plus d’informations à venir