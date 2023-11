Le voyage du Pape à Dubaï est annulé

Le pape François devait se rendre à Dubaï du 1er au 3 décembre pour participer à la COP28 sur le climat. Un voyage annulé à la demande de ses médecins.

En dépit d’un agenda quelque peu allégé ces derniers jours afin de préserver sa santé et ménager ses forces en vue du sommet sur le climat, les médecins ont préconisé d’annuler le voyage. « Bien que l’état clinique général du Saint-Père concernant son état grippal et l’inflammation de ses voies respiratoires se soit amélioré, les médecins ont demandé au Pape de ne pas effectuer le voyage prévu dans les prochains jours à Dubaï », a annoncé le directeur du Bureau de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, dans un communiqué publié dans la soirée du 28 novembre 2023. « Le pape François a accepté avec grand regret la demande des médecins et le voyage est donc annulé ».

Le Pape devait se rendre à Dubaï du 1er au 3 décembre pour participer à la COP28 sur le climat et prononcer un discours devant les participants. Il avait annoncé début novembre sa présence à Dubaï, afin d’alerter les consciences quant aux conséquences du réchauffement climatique. « Outre la guerre, notre monde est menacé par un autre grand danger, le changement climatique, qui met en péril la vie sur Terre, en particulier les générations futures. Et cela est contraire au plan de Dieu, qui a tout créé pour la vie », a-t-il rappelé, à travers la voix de Mgr Paolo Braida, au terme de l’Angélus du 26 novembre 2023. Il devait prendre la parole samedi 2 décembre devant des chefs d’États et de gouvernement du monde entier et mener une vingtaine d’entretiens bilatéraux. Dimanche, il était prévu qu’il inaugure le « Pavillon de la foi » aux côtés du grand imam d’al-Azhar Ahmed el-Tayeb. Il aurait été le premier pontife de l’histoire à participer à un sommet international sur le climat.

Depuis le 25 novembre, le pape François a été contraint d’annuler des audiences et d’alléger son agenda en raison d’une inflammation au poumon. Il a effectué un scanner à l’hôpital Gemelli « pour exclure le risque de complications pulmonaires ». Le Pape se fait administrer un « traitement antibiotique par voie intraveineuse », a précisé lundi 27 novembre Matteo Bruni, assurant que l’état de santé du pontife était « bon et stable ». Mercredi matin, le pape François doit honorer l’audience générale hebdomadaire dans la salle Paul VI du Vatican, en présence de plusieurs milliers de fidèles. Cette audience est pour l’heure maintenue.