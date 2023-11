Le nouvel appel du Pape pour la paix en Terre sainte

Le pape François a réitéré son appel pour la paix en Terre sainte dans une vidéo diffusée le 22 novembre par le Réseau mondial de prière du Pape. "Le peuple palestinien et le peuple d’Israël ont droit à la paix", affirme-t-il.

Un appel inlassablement renouvelé. Dans une vidéo diffusée le 22 novembre 2023 par le Réseau mondial de prière du Pape, François a appelé une nouvelle fois à prier pour la paix en Terre sainte. « Nous ressentons tous la douleur des guerres », remarque le pape François dans ce court message, tout en reconnaissant que « lorsqu’elles sont lointaines, il se peut que nous ne les ressentions pas avec force ». « Il y en a deux qui sont très proches et qui nous font réagir : l’Ukraine et la Terre sainte », rappelle-t-il encore. « Ce qui se passe en Terre sainte est difficile. C’est très dur. Le peuple palestinien et le peuple d’Israël ont droit à la paix, ils ont le droit de vivre en paix, comme deux peuples frères. »

La diffusion de cet appel intervient quelques heures après la rencontre du Pape avec deux délégations, l’une formée de proches des otages israéliens enlevés par le Hamas le 7 octobre dernier, et l’autre formée de Palestiniens dont des proches sont détenus en Israël. « Alors que nous nous approchons de l’Avent, dans l’espoir de la naissance de Jésus, le Prince de la paix, François nous invite une fois de plus à prier », indique le Réseau mondial de prière du Pape, qui lance une neuvaine pour la paix dans le monde et en Terre sainte.

Outre l’espagnol – la langue originale des vidéos du Pape – des traductions en italien, en français, en anglais et en portugais ont été diffusées, mais aussi en hébreu et en arabe. En plus de ce message vidéo, le Réseau mondial de prière du Pape lance une neuvaine pour la paix dans le monde et pour la Terre sainte, avec l’aide de l’application Click To Pray.