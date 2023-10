Le pape François a lancé un appel à la paix en Israël et en Palestine lors de l’Angélus du 8 octobre 2023, au lendemain de la vaste offensive du Hamas contre Israël. « Le terrorisme et la guerre n’apportent aucune solution », a-t-il assuré depuis la place Saint-Pierre de Rome.

Le chef de l’Église catholique a dit suivre avec « appréhension » et « douleur » les événements qui se déroulent actuellement en Israël, où la violence a provoqué « des centaines de morts et de blessés ». « J’exprime ma proximité aux familles des victimes. Je prie pour elles et pour tous ceux qui sont en train de vivre des heures de terreur et d’angoisse », a confié le pontife depuis la fenêtre du Palais apostolique du Vatican, devant plusieurs milliers de fidèles rassemblés place Saint-Pierre pour la prière de l’Angélus.

« Que les attaques et les armes cessent ; s’il-vous-plaît ! », a alors lancé l’évêque de Rome, expliquant que « le terrorisme et la guerre » n’apportaient jamais « aucune » solution mais « seulement la mort et la souffrance de tant d’innocents ». « La guerre est une défaite. Chaque guerre est une défaite », a-t-il encore assuré, demandant enfin de prier « pour que vienne la paix en Israël et en Palestine ». Samedi, le Hamas a lancé une attaque de très grande ampleur contre Israël depuis la bande de Gaza. Plus de 700 Israéliens ont été tués depuis le début de l’attaque et 2.150 ont été blessés. Au moins 413 morts sont à déplorer côté palestinien.

Le Patriarche latin de Jérusalem Pierbattista Pizzaballa a appelé samedi « la communauté internationale et les leaders religieux à tout faire pour aider à la désescalade, restaurer le calme et travailler pour garantir les droits fondamentaux des peuples de la région ». Le nouveau cardinal a prévenu que cette nouvelle tragédie allait « créer encore plus de haine et de division ».