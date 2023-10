Jérusalem : des crachats sur les chrétiens

Alors que des dizaines de milliers de juifs sont en pèlerinage à Jérusalem à l’occasion de la fête juive de Souccot, les incivilités contre les chrétiens et leurs symboles, se multiplient dans la ville sainte et témoignent d’un climat qui ne cesse de se dégrader depuis plusieurs mois déjà. Dernier exemple en date, cette vidéo, datée du dimanche 1er octobre et qui a fait le tour du monde grâce aux réseaux sociaux.

On y voit un groupe de pèlerins asiatiques sortir du couvent de la Flagellation, sur la Via Dolorosa, pour débuter un chemin de croix avec une grande croix en bois. En sens inverse, arrivent un groupe de juifs ultra-orthodoxes qui reviennent du Mur Occidental après l’office matinal de Souccot, et qui se mettent à cracher au sol en croisant le groupe chrétien.

🇮🇱🇵🇸✝️ | Nouvel acte anti-chrétien à Jérusalem, ici un groupe de pèlerins chrétiens portant une grande croix se fait littéralement cracher dessus par un groupe d’extrémistes juifs. pic.twitter.com/o32wYjVS0R — Arab Intelligence – المخابرات العربية (@Arab_Intel) October 3, 2023

Depuis le début de la fête de Souccot, du 29 septembre au 7 octobre cette année, qui attire des dizaines de milliers de juifs en pèlerinage, les vidéos et les photos de ces crachats contre des chrétiens sont quotidiennes et inquiètent, devant l’escalade de la violence et de l’intolérance.

« Ces violences doivent cesser », a tweeté le nouveau Consul Général de France, Nicolas Kassianides, ajoutant « par ailleurs, les auteurs de ces attaques – presque toutes filmées et documentées – doivent être tenus pour responsables. En cette période de fêtes et de nombreux pèlerinages, nous exprimons nos plus vives préoccupations. »