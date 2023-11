Angélus : souffrant, le Pape laisse un évêque lire sa méditation

Le pape François, souffrant, a laissé Mgr Braida, chef de bureau à la Secrétairerie d'État du Saint-Siège, lire sa méditation lors de l'Angélus de ce dimanche 26 novembre. "Croyons-nous que la vraie royauté consiste en la miséricorde ? Croyons-nous au pouvoir de l’amour ?", a notamment questionné le Pape dans sa méditation.

« Aujourd’hui je ne peux pas apparaître à la fenêtre car j’ai ce problème d’inflammation au poumon, et c’est Mgr Braida qui lira la réflexion », a déclaré le pape François en introduisant la méditation de l’Angélus du 26 novembre 2023, dimanche du Christ-Roi. Cette intervention était retransmise depuis la chapelle de la maison Sainte-Marthe – où il réside –, en raison de son problème de santé qui l’a conduit, la veille, à annuler ses audiences du matin et à passer un scanner pulmonaire à l’hôpital Gemelli.

Le pape François, qui aura 87 ans le 17 décembre prochain, est apparu fatigué mais il s’est exprimé avec le sourire, déclarant que Mgr Braida connaissait très bien la méditation du jour, « car c’est lui qui les fait toujours si bien ». Ce discret official de la secrétairerie d’État, qui n’avait jamais été confronté à une telle exposition médiatique, dirige en effet l’équipe chargée de la rédaction des catéchèses du Pape.

Servir les plus faibles pour servir le Christ

Dans la méditation lue par Mgr Paolo Braida, le Pape explique que « l’Évangile nous parle du jugement dernier et nous dit qu’il se fera sur la charité ». Selon « les critères de Jésus« , les véritables amis « sont ceux qui l’ont servi parmi les personnes les plus faibles », insiste-t-il. « Des personnes affamées, sans domicile fixe, souvent habillées comme elles le peuvent, envahissent nos rues : nous les rencontrons tous les jours », rappelle le Pape dans ce texte lu par Mgr Braida.

« L’Évangile d’aujourd’hui nous dit que l’on est ‘béni’ si l’on répond à ces pauvretés par l’amour, par le service : non pas en se détournant, mais en donnant à manger et à boire, des vêtements, un hébergement, une visite, en un mot en se faisant proche de ceux qui sont dans le besoin », insiste-t-il.

« Croyons-nous que la vraie royauté consiste en la miséricorde ? Croyons-nous au pouvoir de l’amour ? », demande le Pape dans ce texte, invitant chacun à se poser cette question : « Est-ce que je me sens personnellement impliqué dans les nécessités des personnes souffrantes que je rencontre sur mon chemin ? ».

La santé fragile du pape François

Un cathéter était visible sur la main du Pape, qui a toussé à plusieurs reprises. Il a toutefois prononcé la prière de l’Angélus en tant que telle, en latin, et a salué les fidèles au terme de la retransmission. Il a par ailleurs confirmé sa participation à la COP28 de Dubaï, du 1er au 3 décembre prochains. Le samedi 25 novembre, le Pape avait dû annuler ses audiences en raison de son état grippal. Il a ensuite subi un scanner à l’hôpital Gemelli « pour exclure le risque de complications pulmonaires ». Le Bureau de presse du Saint-Siège a toutefois précisé que cet examen médical a donné un résultat négatif et que le Pape est ensuite rentré à la maison Sainte-Marthe.

Le Pape a déjà eu des problèmes respiratoires cette année. Le 29 mars dernier, il avait été amené d’urgence au Gemelli où une « bronchite infectieuse » avait été diagnostiquée par les médecins. Il y avait subi un traitement antibiotique et avait quitté l’hôpital le 1er avril. Il avait plus tard confié qu’il s’agissait d’une pneumonie aiguë. « ‘On l’a prise à temps’, m’ont-ils dit, et si on avait attendu quelques heures de plus, ça aurait été plus grave », avait-il déclaré à la télévision mexicaine. Après une année 2022 marquée par ses difficultés à se tenir debout en raison de ses problèmes au genou et par son renoncement à présider les eucharisties à l’autel, l’année 2023 a montré une amélioration de sa locomotion. Le Pape réussit à marcher sur de courtes distances, notamment lors des audiences générales.