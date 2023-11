Pourquoi est-il important de prier pour le pape François ?

Depuis le premier jour de son pontificat, le pape François ne cesse de le demander à son auditoire : "Priez pour moi !". En ce mois de novembre, c’est même l’intention officielle donnée par le Pape à tous les fidèles. Explications.

Le 13 mars 2013, alors qu’il apparaît pour la première fois au balcon de Saint-Pierre juste après son élection comme Pape, François s’adresse aux fidèles rassemblés devant lui pour leur demander de prier pour lui : « Priez pour moi, j’ai un métier très difficile ». Depuis, le successeur de Pierre n’a cessé de le demander à ceux qu’il rencontre, en groupe ou individuellement. En ce mois de novembre, il n’est donc pas étonnant que l’intention confiée par le Vicaire du Christ à tous les fidèles le concerne : « Prions pour le Pape, afin que, dans l’exercice de sa mission, il continue à accompagner dans la foi le troupeau qui lui est confié, avec l’aide de l’Esprit saint. »

Pourquoi une telle insistance ? C’est justement la question que pose un journaliste au Pape sur le trajet retour des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de Rio, après quelques mois de pontificat. Voici une partie de la réponse, par le principal concerné :

Je l’ai toujours demandé. Quand j’étais prêtre je le demandais, mais pas si fréquemment ; j’ai commencé à le demander avec une certaine fréquence lorsque je suis devenu évêque, car je sens que si le Seigneur n’aide pas dans ce travail d’aider le peuple de Dieu à avancer, on ne peut pas … Je sens vraiment que j’ai beaucoup de limites, beaucoup de problèmes, que je suis un pécheur aussi – vous le savez ! – et je dois demander cela.

Le premier objet de cette prière est donc de confier au Seigneur l’homme Jorge Bergoglio, de sorte qu’il reçoive l’appui surnaturel de l’Esprit saint. Dans un livre au titre évocateur, La Force de la prière, François détaille d’ailleurs ce qu’il entend par « prier » : « La prière n’est pas une bonne pratique pour se mettre le cœur en paix ni une force de dévotion pour obtenir de Dieu ce que nous voulons. S’il en était ainsi, elle serait mue par un égoïsme subtil […] En un mot, elle signifie : confier – confier l’Église, confier les personnes, confier les situations au Père, pour qu’Il en prenne soin ».

Le Pape, signe de l’unité du peuple de Dieu autour du Christ

L’importance de l’intercession pour le Saint-Père réside aussi dans la fonction exercée. Le successeur de Pierre est, en effet, au cœur de l’Église, le signe de l’unité du peuple de Dieu autour du Christ, son unique chef. Déjà, dans les Actes des apôtres, l’auteur indique de tous les disciples priaient pour Pierre quand celui-ci est emprisonné (cf. Ac 12, 5). Dans la liturgie, il existe d’ailleurs une messe spécifique à l’intention du Pape. La collecte peut inspirer la prière des fidèles catholiques :

Ô Dieu, dans la série des successeurs de Pierre tu as choisi ton serviteur François, comme vicaire du Christ sur la terre et pasteur de tout le troupeau ; fais qu’il confirme ses frères, et que toute l’Église soit en communion avec lui dans le lien de l’unité, de l’amour et de la paix, pour que tous les hommes reçoivent de toi, pasteur et évêque des âmes, la vérité et la vie éternelle. Amen.