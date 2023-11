Même au cœur de la tempête, la beauté de la Création

Dieu, que la Création est belle ! Une tempête géomagnétique due à une vague de particules solaires a provoqué la formation d’aurores boréales visibles en Europe, et notamment en France, dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 novembre 2023. Pour mémoire, une aurore boréale apparaît quand des jets de particules chaudes et magnétiques, générés par ces éruptions solaires, atteignent l’environnement de la Terre. Les flux de particules ionisées projetées à des vitesses colossales frappent alors le champ magnétique terrestre, qui sert de bouclier protégeant la planète. Si le phénomène est assez courant dans les pays du Grand Nord qui en enregistrent plusieurs centaines par an, il est beaucoup plus rare dans les latitudes plus basses. Un phénomène fugace, certes, immortalisé par de nombreux internautes et dans lequel certains ont pu voir transparaître le « sourire du Créateur ».