Une église gonflable pour le diocèse de Lille !

Une drôle d’église vient de faire son apparition au diocèse de Lille. Entièrement gonflable, elle a été imaginée par la pastorale de l’enfance du diocèse et a fait sa première sortie ce dimanche 17 septembre 2023 à l’occasion de la Fête des Trois Clochers de l’église Saint-Germain à Mouvaux.

Faite sur mesure, cette première église gonflable des Hauts-de-France ressemble à la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille de Lille. De couleur grise, avec d’un côté, Notre-Dame-de-la-Treille (la sainte patronne du diocèse de Lille), et de l’autre, une croix, elle est flanquée d’un clocher, avec un vitrail rond. « Au sol, l’entrée est en noir et blanc, comme le carrelage de la cathédrale de Lille », raconte à Aleteia Magali d’Halluin, déléguée de la pastorale de l’enfance des mouvements d’enfants du diocèse de Lille. À l’intérieur, des vitraux colorés sont imprimés sur les parois. Dix enfants de 3 à 14 ans peuvent y jouer en même temps.

Et pendant que les enfants s’amusent, des temps forts sont organisés pour les parents. « Le but de ce projet est de pouvoir aller à la rencontre des familles, faire des propositions, connaître leurs besoins en lien avec l’église, mais aussi renforcer l’image d’une Église ouverte, accessible, et attentive à chacun », explique Magali d’Halluin.

Cet outil sera déployé dans les événements diocésains, intérieurs ou extérieurs (par exemple sur le parvis d’une église), mais des paroisses, des écoles et des groupes chrétiens pourront aussi disposer de cette structure gonflable qui a été totalement financée grâce à une campagne de dons. « Une mise à disposition sera possible contre une participation financière libre en fonction des moyens de chacun. Un contrat sera conclu et un chèque de caution sera aussi demandé », précise Magali d’Halluin.