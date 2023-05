Pour se préparer à la Pentecôte, célébrée cette année le 28 mai, voici une neuvaine de Jean-Luc Moens, publiée dans "Neuvaine et prières avec l'Esprit Saint" (Emmanuel), qui invite à vivre la Pentecôte de manière personnelle et aide à faire grandir l'Esprit saint à l'intérieur de soi.

« Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car c’est pour vous qu’est la promesse, ainsi que pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera », (Ac 2, 38-39).

Ces paroles de saint Pierre, prononcées juste après la Pentecôte, montrent bien que la Pentecôte n’est pas réservée qu’aux apôtres. Elle n’est pas seulement un événement historique qui a eu lieu une fois pour toutes. Elle est une promesse que tout le monde peut vivre aujourd’hui en le désirant et en le demandant. Il est même possible de la revivre plusieurs fois car même si nous avons déjà reçu l’Esprit saint lors du baptême et de la confirmation, mais aussi à chaque eucharistie, rien n’empêche de le recevoir à nouveau.

Voici une neuvaine, tirée du livreNeuvaine et prières avec l’Esprit Saint(éd. Emmanuel) de Jean-Luc Moens, pour demander à l’Esprit saint de nous faire vivre une Pentecôte personnelle.

La dernière partie de la neuvaine, une fois demandée la Pentecôte d’amour, nous pousse vers les autres. De même qu’à la Pentecôte, l’Esprit Saint a transformé les Apôtres en missionnaires en les équipant des dons nécessaires pour leur mission, de même nous allons recevoir des dons pour servir l’Église et le monde, là où Dieu nous a plantés. Le point d’orgue de notre neuvaine, le fruit par excellence de l’Esprit, sera l’amour. Nous demanderons de brûler de l’amour même de Dieu.

Méditation S’ouvrir aux charismes

Commencer par le signe de la croix qui est aussi le signe de la Trinité, Père, Fils et Esprit Saint.

« Pour ce qui est des dons spirituels, frères, je ne veux pas vous voir dans l’ignorance. […] Il y a, certes, diversité de dons spiri- tuels, mais c’est le même Esprit ; diversité de ministères, mais c’est le même Seigneur ; diversité d’opérations, mais c’est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun la manifestation de l’Esprit est donnée en vue du bien commun. À l’un, c’est un discours de sagesse qui est donné par l’Esprit ; à tel autre un discours de science, selon le même Esprit ; à un autre la foi, dans le même Esprit ; à tel autre les dons de guérison, dans l’unique Esprit ; à tel autre la puis- sance d’opérer des miracles ; à tel autre la prophétie ; à tel autre le discernement des esprits ; à un autre les diversités de langues ; à tel autre le don de les inter- préter. Mais tout cela, c’est l’unique et même Esprit qui l’opère, distribuant ses dons à chacun en particulier comme il l’entend »,(1 Co 12, 1-11).

L’Esprit Saint est généreux de ses dons. Certains de ses dons sont orientés vers notre sanctification personnelle. C’est le cas des vertus théologales et des sept dons du Saint- Esprit. D’autres dons sont orientés vers le bien commun, le bien de l’Église, le bien du monde : on les appelle charismes. Ce sont des « grâces spéciales qui rendent apte et prompt à assumer des activités et des services divers utiles au renouvelle- ment et à la croissance de l’Église » (Lumen Gentium 12).

Ce sont des dons gratuits qui ne sont pas liés à la sainteté de la personne et ne s’acquièrent pas, comme les vertus, à force d’efforts et de répétitions. Ils sont distribués largement par l’Esprit et sont très divers. Il y en a qui sont plus extraordinaires comme les dons de guérison, de prophétie, de connais- sance… D’autres sont moins spectaculaires, mais non moins utiles : les charismes d’en- seignement, de catéchèse, d’animation, de service, d’écoute… Comme l’a indiqué Jean-Paul II à l’audience générale du mercredi 5 août 1998, « la variété des charismes correspond à la variété des services, qui peuvent être momentanés ou durables, privés ou publics ».

L’exercice des charismes peut se faire de manière très naturelle. Par exemple, nous disons une parole à une personne et celle-ci est profondément touchée. Nous voyons que l’Esprit Saint est passé par notre intermé- diaire par le fruit que nous constatons. Nous avons exercé un charisme, tout simplement. Les charismes sont importants pour le service de l’Église. Ils nécessitent de se laisser faire par l’Esprit Saint. Si nous comprenons leur importance, n’hésitons pas à les demander pour les autres et pour nous-mêmes.

Prière