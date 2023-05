Ces paroles de saint Pierre, prononcées juste après la Pentecôte, montrent bien que la Pentecôte n’est pas réservée qu’aux apôtres. Elle n’est pas seulement un événement historique qui a eu lieu une fois pour toutes. Elle est une promesse que tout le monde peut vivre aujourd’hui en le désirant et en le demandant. Il est même possible de la revivre plusieurs fois car même si nous avons déjà reçu l’Esprit Saint lors du baptême et de la confirmation, mais aussi à chaque Eucharistie, rien n’empêche de la recevoir à nouveau.

Voici une neuvaine, tirée du livre de Neuvaine et prières avec l’Esprit Saint (éd. Emmanuel) de Jean-Luc Moens, pour demander à l’Esprit saint de nous faire vivre une Pentecôte personnelle. Pour préparer cette Pentecôte personnelle, la première partie de la neuvaine est une démarche d’ouverture à l’action de l’Esprit Saint en soi pour le bien de notre âme.

Commencer par le signe de la croix qui est aussi le signe de la Trinité, Père, Fils et Esprit Saint.

Jésus a promis l’Esprit Saint. Il l’a fait à différents moments au cours de sa vie comme. Cette promesse s’est réalisée pour les Apôtres, le jour de la Pentecôte, et pour nous, dans les sacrements de baptême et de confirmation. La promesse est donc accomplie : nous sommes devenus temples de l’Esprit saint.

En ce premier jour de cette neuvaine, demandons la grâce de croire au don de l’Esprit qui nous a été fait une fois pour toutes. Il est vraiment présent en nous, même si nous ne sentons rien. Posons un acte de foi en lui disant : « Tu es là ». Et ajoutons, en réponse à cette présence : « Je t’aime ». Ce premier jour est la base indispensable sur laquelle repose toute notre neuvaine : croire que nous avons reçu l’Esprit Saint.

Esprit Saint, tu es là et je t’aime. Tu es l’Esprit de la promesse,

l’Esprit Saint que Jésus a promis à ses disciples.

Toi qui es Dieu, Toi qui es le sceau qui unit le Père et le Fils,

Toi par qui Jésus a été conçu dans le sein virginal de Marie,

Toi qui as reposé en plénitude sur Jésus et qui l’as guidé pendant toute

sa vie sur terre, Toi qui es descendu sur les Apôtres à la Pentecôte,Toi qui as animé la vie des saints pendant toute l’histoire de l’Église, Tu es aussi venu habiter dans mon cœur.

Merci pour ta présence aimante au fond de mon âme depuis mon baptême.

Merci d’être plus intime à moi-même que moi-même.

Augmente ma foi en ta présence : tu es là quand je ne fais pas attention à toi,

tu es là quand je doute, tu es là quand je ne sens rien,

tu es là quand je me sens pauvre, tu es là quand je suis seul…

Donne-moi de croire toujours plus en ta présence aimante en moi.

Je te rends grâce de tout mon cœur pour cet amour dont je suis indigne.

Je te supplie de me donner de t’aimer en retour de toutes mes forces.

Esprit Saint, tu es là et je t’aime.