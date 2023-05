Pour se préparer à la Pentecôte, célébrée cette année le 28 mai, voici une neuvaine de Jean-Luc Moens, publiée dans “Neuvaine et prières avec l'Esprit Saint” (Emmanuel), qui invite à vivre la Pentecôte de manière personnelle et aide à faire grandir l'Esprit Saint à l'intérieur de soi.

« Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car c’est pour vous qu’est la promesse, ainsi que pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera », (Ac 2, 38-39).

Ces paroles de saint Pierre, prononcées juste après la Pentecôte, montrent bien que la Pentecôte n’est pas réservée qu’aux apôtres. Elle n’est pas seulement un événement historique qui a eu lieu une fois pour toutes. Elle est une promesse que tout le monde peut vivre aujourd’hui en le désirant et en le demandant. Il est même possible de la revivre plusieurs fois car même si nous avons déjà reçu l’Esprit Saint lors du baptême et de la confirmation, mais aussi à chaque eucharistie, rien n’empêche de le recevoir à nouveau.

Voici une neuvaine, tirée du livre Neuvaine et prières avec l’Esprit Saint (éd. Emmanuel) de Jean-Luc Moens, pour demander à l’Esprit saint de nous faire vivre une Pentecôte personnelle.

Méditation Les sept dons de l’Esprit Saint

Commencer par le signe de la croix qui est aussi le signe de la Trinité, Père, Fils et Esprit Saint.

« Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de ses racines. Sur lui reposera l’Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d’intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur », (Is 11, 1-2).

Dieu est bon ! Il est notre créateur et il nous connaît. Il sait que nous avons besoin de soutien pour vivre en communion avec Lui dans les différents moments de notre vie. C’est pourquoi Il nous accompagne par son Esprit Saint. Celui-ci est notre compagnon. Il est avec nous et nous partage ses dons.

La tradition de l’Église, à la suite de saint Thomas d’Aquin, distingue sept dons que l’Esprit Saint procure aux baptisés pour les aider à être fidèles à l’appel de Dieu. Ces dons sont offerts dans le sacrement de confirmation et, plus généralement, lorsque nous les deman- dons. Ils sont donnés pour notre sanctification personnelle. Ils nous permettent de sentir et d’agir d’une manière de plus en plus divine. S’appuyant sur les vertus théologales – foi, espérance et charité –, ils rendent notre âme souple et maniable à l’action et aux inspirations du Saint-Esprit. Nous pouvons être sûrs de les recevoir si nous le prions de tout notre cœur.

Prière

Le petit Karol Wojtyla a reçu la prière qui suit de son père. Il l’a dite tous les jours de sa vie. Il a expliqué que cette prière lui a inspiré son encyclique sur l’Esprit Saint, Dominum et vivificantem.