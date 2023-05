Pour se préparer à la Pentecôte, célébrée cette année le 28 mai, voici une neuvaine de Jean-Luc Moens, publiée dans “Neuvaine et prières avec l'Esprit Saint” (Emmanuel), qui invite à vivre la Pentecôte de manière personnelle et aide à faire grandir l'Esprit Saint à l'intérieur de soi.

« Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car c’est pour vous qu’est la promesse, ainsi que pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera », (Ac 2, 38-39).

Ces paroles de saint Pierre, prononcées juste après la Pentecôte, montrent bien que la Pentecôte n’est pas réservée qu’aux apôtres. Elle n’est pas seulement un événement historique qui a eu lieu une fois pour toutes. Elle est une promesse que tout le monde peut vivre aujourd’hui en le désirant et en le demandant. Il est même possible de la revivre plusieurs fois car même si nous avons déjà reçu l’Esprit Saint lors du baptême et de la confirmation, mais aussi à chaque eucharistie, rien n’empêche de le recevoir à nouveau.

Voici une neuvaine, tirée du livre de Neuvaine et prières avec l’Esprit Saint (éd. Emmanuel) de Jean-Luc Moens, pour demander à l’Esprit saint de nous faire vivre une Pentecôte personnelle.

Méditation L’Esprit saint conduit au Père

Commencer par le signe de la croix qui est aussi le signe de la Trinité, Père, Fils et Esprit Saint.

« Si dès maintenant, pour avoir reçu ce gage de l’Esprit, nous crions : Abba, Père !, que sera-ce quand, ressuscités, nous le verrons face à face? quand tous les membres, accourant en foule, chanteront l’hymne du triomphe en l’honneur de Celui qui les aura ressuscités des morts et doués de la vie éternelle ? Car si déjà le gage, saisissant l’homme et se l’assimilant, le fait s’écrier : Abba, Père !, que sera-ce de la grâce entière de l’Esprit donnée aux hommes par Dieu ? Elle nous rendra semblables à lui : elle nous rendra parfaits selon la volonté du Père, car elle fera l’homme à l’image et à la ressemblance de Dieu. » Saint Irénée, Contre les hérésies, V, 8, 1; P.G., 7, 1142

Dieu n’est pas seulement Père. Il est « notre » Père. C’est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Nous avons dans les cieux un Père qui nous aime avec une infinie tendresse. Peut-être sommes-nous trop habitués à l’appeler Père, et en oublions combien cette paternité est un cadeau incroyable. Jésus est venu nous révéler ce mystère. Il nous a parlé de son Père qui est aussi « Notre Père ». Mais, malgré tout ce que Il a pu nous dire, pour beaucoup, ce Père paraît encore lointain, inaccessible, là-haut, dans les cieux. Peut-être aussi son image est-elle obscurcie par les blessures que nous avons reçues de notre père terrestre. Comment pouvons-nous guérir et entrer en relation intime avec le Père ?

C’est ici qu’intervient l’Esprit Saint. Sa joie est de nous découvrir le vrai visage du Père, de nous tourner vers lui, de nous aider à tisser des liens véritablement filiaux avec lui, de nous le faire aimer comme des fils. L’Esprit Saint fait de nous des fils ! C’est pourquoi Il nous pousse à prier le Père et à lui dire avec Jésus Notre Père. Avons- nous conscience que chaque fois que nous prions le Notre Père, nous agissons sous l’action de l’Esprit ?

Prière