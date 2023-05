Pour se préparer à la Pentecôte, célébrée cette année le 28 mai, voici une neuvaine de Jean-Luc Moens, publiée dans "Neuvaine et prières avec l'Esprit Saint" (Emmanuel), qui invite à vivre la Pentecôte de manière personnelle et aide à faire grandir l'Esprit saint à l'intérieur de soi.

« Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car c’est pour vous qu’est la promesse, ainsi que pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera », (Ac 2, 38-39).

Ces paroles de saint Pierre, prononcées juste après la Pentecôte, montrent bien que la Pentecôte n’est pas réservée qu’aux apôtres. Elle n’est pas seulement un événement historique qui a eu lieu une fois pour toutes. Elle est une promesse que tout le monde peut vivre aujourd’hui en le désirant et en le demandant. Il est même possible de la revivre plusieurs fois car même si nous avons déjà reçu l’Esprit Saint lors du baptême et de la confirmation, mais aussi à chaque eucharistie, rien n’empêche de le recevoir à nouveau.

Voici une neuvaine, tirée du livre Neuvaine et prières avec l’Esprit Saint (éd. Emmanuel) de Jean-Luc Moens, pour demander à l’Esprit saint de nous faire vivre une Pentecôte personnelle.

Méditation Les fruits de l’Esprit Saint

« Mais le fruit de l’Esprit est charité, joie, paix, patience, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi : contre de telles choses il n’y a pas de loi. Or ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l’Esprit est notre vie, que l’Esprit nous fasse aussi agir », (Ga 5, 22-25).

L’Esprit Saint habite en nous. Il nous donne de connaître le Père et le Fils. Il nous comble de ses dons. Cette présence agissante en nous se manifeste de manière visible à l’extérieur : c’est ce qu’on appelle les fruits de l’Esprit Saint. Ces fruits sont nombreux et multiformes. Saint Paul nous en donne une liste : charité, joie, paix, patience, etc.

Mais l’Esprit Saint a plus d’un tour dans son sac : il peut toujours nous surprendre avec de nouveaux fruits. Leur déploiement est fonc- tion de l’ouverture de notre cœur à son action. Plus nous lui donnons carte blanche, plus il nous donne de porter du fruit. Il réalise ainsi la parole de Jésus : « C’est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruit », (Jn 15, 8). Les fruits de l’Esprit sont comme le thermomètre de notre connivence avec l’Esprit Saint. Plus nous sommes souples dans sa main, plus il peut nous faire porter du fruit.

Prière