Pour se préparer à la Pentecôte, célébrée cette année le 28 mai, voici une neuvaine de Jean-Luc Moens, publiée dans "Neuvaine et prières avec l'Esprit Saint" (Emmanuel), qui invite à vivre la Pentecôte de manière personnelle et aide à faire grandir l'Esprit saint à l'intérieur de soi.

« Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car c’est pour vous qu’est la promesse, ainsi que pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera », (Ac 2, 38-39).

Ces paroles de saint Pierre, prononcées juste après la Pentecôte, montrent bien que la Pentecôte n’est pas réservée qu’aux apôtres. Elle n’est pas seulement un événement historique qui a eu lieu une fois pour toutes. Elle est une promesse que tout le monde peut vivre aujourd’hui en le désirant et en le demandant. Il est même possible de la revivre plusieurs fois car même si nous avons déjà reçu l’Esprit saint lors du baptême et de la confirmation, mais aussi à chaque eucharistie, rien n’empêche de le recevoir à nouveau.

Voici une neuvaine, tirée du livreNeuvaine et prières avec l’Esprit Saint(éd. Emmanuel) de Jean-Luc Moens, pour demander à l’Esprit saint de nous faire vivre une Pentecôte personnelle.

La dernière partie de la neuvaine, une fois demandée la Pentecôte d’amour, nous pousse vers les autres. De même qu’à la Pentecôte, l’Esprit Saint a transformé les Apôtres en missionnaires en les équipant des dons nécessaires pour leur mission, de même nous allons recevoir des dons pour servir l’Église et le monde, là où Dieu nous a plantés. Le point d’orgue de notre neuvaine, le fruit par excellence de l’Esprit, sera l’amour. Nous demanderons de brûler de l’amour même de Dieu.

Méditation L’Esprit saint, feu de l’évangélisation

Commencer par le signe de la croix qui est aussi le signe de la Trinité, Père, Fils et Esprit Saint.

« Il faut d’abord que l’Évangile soit proclamé à toutes les nations. Et quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous préoccupez pas de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné sur le moment : car ce n’est pas vous qui parlerez, mais l’Esprit Saint », (Mc 13, 10-11).

Une fois le Christ ressuscité, la mission de l’Esprit continue. À la Pentecôte, il transforme les Apôtres. Ils deviennent missionnaires et annoncent avec zèle et courage la résurrection de Jésus. Telle est l’œuvre de l’Esprit Saint. Celui qui a inspiré Jésus conduit désormais les Apôtres. Il les invite à communiquer le feu reçu à la Pentecôte car si ce feu n’est pas transmis, il s’éteint.

Aujourd’hui, l’Esprit Saint continue sa mission en travaillant avec nous et en nous. Il nous pousse à annoncer la Bonne Nouvelle autour de nous. Il est, comme l’écrivait saint Paul VI, « le principal agent de l’évangélisation » (Evangelii nuntiandi n° 75). Il agit avec discrétion et délicatesse dans celui qui annonce mais aussi chez celui qui reçoit. Le désir de l’Esprit est que tout homme connaisse le salut qui vient de Dieu, Jésus Christ, Seigneur et Sauveur.

Prière