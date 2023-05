Pour se préparer à la Pentecôte, célébrée cette année le 28 mai, voici une neuvaine de Jean-Luc Moens, publiée dans “Neuvaine et prières avec l'Esprit Saint” (Emmanuel), qui invite à vivre la Pentecôte de manière personnelle et aide à faire grandir l'Esprit Saint à l'intérieur de soi.

« Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car c’est pour vous qu’est la promesse, ainsi que pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera », (Ac 2, 38-39).

Ces paroles de saint Pierre, prononcées juste après la Pentecôte, montrent bien que la Pentecôte n’est pas réservée qu’aux apôtres. Elle n’est pas seulement un événement historique qui a eu lieu une fois pour toutes. Elle est une promesse que tout le monde peut vivre aujourd’hui en le désirant et en le demandant. Il est même possible de la revivre plusieurs fois car même si nous avons déjà reçu l’Esprit Saint lors du baptême et de la confirmation, mais aussi à chaque eucharistie, rien n’empêche de le recevoir à nouveau.

Voici une neuvaine, tirée du livre Neuvaine et prières avec l’Esprit Saint (éd. Emmanuel) de Jean-Luc Moens, pour demander à l’Esprit saint de nous faire vivre une Pentecôte personnelle.

Méditation Jésus est Seigneur et Sauveur

Commencer par le signe de la croix qui est aussi le signe de la Trinité, Père, Fils et Esprit Saint.

« Pour vous, qui suis-je ? » (Mt 16, 15)

C’est la question que Jésus pose à ses Apôtres. C’est aussi la question qu’il pose à chacun de nous. Qui est Jésus pour nous ? Nous pouvons donner la réponse du catéchisme : Jésus est vrai Dieu et vrai homme, Seigneur et Sauveur. Mais qu’est-ce que cela veut dire, concrètement, dans notre vie ? Jésus est-il pour nous un concept abstrait et loin- tain ou une personne vivante, une personne que nous avons rencontrée et qui change notre vie ?

Cette question, nous pouvons la poser à l’Esprit Saint. Il est l’Esprit de Jésus. Il va nous faire passer d’une connaissance intellectuelle du Christ à une relation cordiale avec lui. Il va nous montrer en quoi notre vie est véritablement sauvée par le Christ. Nous sommes délivrés du mal et du péché parce que Jésus est Sauveur. L’Esprit Saint va nous amener à une rencontre personnelle avec Jésus, à l’accepter comme notre Seigneur, c’est-à-dire comme le maître, le chef, le guide de toute notre vie.

Aujourd’hui, l’Esprit Saint nous propose de rencontrer Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. C’est pourquoi nous proposons une démarche concrète pour expérimenter le salut que Jésus nous offre : le sacrement de réconciliation. Ce troisième jour de notre neuvaine est important. N’hésitez pas à y rester le temps nécessaire pour laisser Jésus se manifester à vous par la grâce de l’Esprit Saint.

Prière