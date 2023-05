Vierge Mère de Dieu, riche en miséricorde, aies pitié de ton enfant et défais ce « nœud » dans ma vie. J’ai besoin que tu me visites, tout comme tu as visité Elisabeth. Apporte moi Jésus pour qu’il m’apporte l’Esprit Saint. Enseigne-moi le courage, la joie, l’humilité, la foi et comme Elisabeth, obtiens-moi d’être rempli de l’Esprit-Saint. Je veux que tu sois ma Mère, ma Reine et mon amie. « Je te donne mon cœur » et tout ce qui m’appartient : ma maison, ma famille, « mes biens extérieurs et intérieurs. « Je t’appartiens pour toujours. Mets en moi ton cœur « pour que je puisse faire tout ce « que Jésus me dit de faire.