[VIDÉO] Neuvaine à Marie qui défait les nœuds : défaire le nœud de la colère (jour 5)

« Mère qui défait les nœuds », généreuse et pleine de compassion, je me tourne vers toi pour remettre, une fois de plus, ce « nœud » entre tes mains. Je te demande la sagesse de Dieu, pour que j’agisse sous la lumière du Saint Esprit pour dénouer toutes ces difficultés. Personne ne t’a jamais vu en colère ; au contraire, tes paroles « étaient tellement pleines de douceur » que l’on voyait en toi le cœur de Dieu. Délivre-moi de l’amertume que ce « nœud » a fait naître en moi. Mère bien-aimée, donne-moi ta douceur et ta sagesse « et que j’apprenne à tout méditer » en silence dans mon cœur. Et, comme tu l’as fait à la Pentecôte, intercède auprès de Jésus « pour que je reçoive dans ma vie » une nouvelle effusion de l’Esprit Saint. « Esprit de Dieu, viens sur moi ! »