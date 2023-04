Neuvaine à Marie qui défait les nœuds : défaire le nœud des tourments (jour 1)

Sainte Mère bien aimée, très Sainte Marie, Toi qui défais les « nœuds » qui étouffent tes enfants, étends tes mains miséricordieuses vers moi. Je te remets aujourd’hui ce « nœud » et toutes les conséquences négatives qu’il entraîne dans ma vie. Je te donne ce « nœud » qui me tourmente, me rend malheureux et m’empêche de m’unir à Toi et à Ton Fils Jésus, mon Sauveur. J’ai recours à Toi « Marie qui défait les nœuds » car j’ai confiance en toi et je sais que tu n’as jamais dédaigné un enfant pécheur qui te supplie de l’aider. Je crois que tu peux défaire ce « nœud » car tu es ma Mère. J’ai confiance que tu accepteras de défaire ce « nœud » car tu m’aimes d’un amour éternel. Merci ma Mère bien-aimée.