[VIDÉO] Neuvaine à Marie qui défait les nœuds : défaire le nœud du découragement (jour 4)

Connaissez-vous la dévotion à Marie qui défait les nœuds ? Si vous traversez une épreuve, un souci ou une difficulté particulière, confiez ce "nœud" à Marie en récitant cette neuvaine.

L’intercession de Marie qui défait les nœuds invite à remettre pendant neuf jours, une intention, c’est-à-dire le « nœud », entre les mains de la mère de Jésus. Ce nœud symbolise une difficulté particulière ou une épreuve de la vie quotidienne comme une maladie, une séparation, une addiction. Confier ce nœud à Marie c’est demander qu’elle intercède auprès de Dieu et obtienne pour la personne qui prie ses grâces.

JOUR 4

Après le signe de croix, réciter l’acte de contrition :

« Mon Dieu, j’ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que Vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché Vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de Votre sainte grâce, de ne plus Vous offenser et de faire pénitence. Notre Sauveur Jésus-Christ a souffert et est mort pour nous. En Son Nom, Seigneur, prends pitié de nous. »

PREMIER MYSTÈRE

Prier celui qui correspond au jour de la semaine :

Lundi

Premier mystère joyeux : l’Annonciation

Mardi

Premier mystère douloureux : l’Agonie de Jésus

Mercredi

Premier mystère : la Résurrection de Jésus

Jeudi

Premier mystère lumineux : le Baptême de Jésus

Vendredi

Premier mystère douloureux : l’Agonie de Jésus

Samedi

Premier mystère joyeux : l’Annonciation

Dimanche

Premier mystère : la Résurrection

« Notre Père, qui es aux cieux,

que Ton nom soit sanctifié,

que Ton règne vienne,

que Ta volonté soit faite,

sur la terre comme au Ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,

pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,

et ne nous laisse pas entrer en tentation,

mais délivre-nous du mal.

Amen. » « Je vous salue Marie, pleine de grâce,

le Seigneur est avec vous.

Vous êtes bénie entre toutes les femmes

et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.

Sainte Marie, Mère de Dieu,

priez pour nous, pauvres pécheurs,

maintenant et à l’heure de notre mort.

Amen. » « Gloire au Père et au Fils

et au Saint-Esprit,

comme il était au commencement,

maintenant et toujours,

dans les siècles des siècles.

Amen. »

DEUXIÈME MYSTÈRE

Prier celui qui correspond au jour de la semaine :

Lundi

Deuxième mystère joyeux : la Visitation

Mardi

Deuxième mystère douloureux : la Flagellation

Mercredi

Deuxième mystère glorieux : l’Ascension

Jeudi

Deuxième mystère lumineux : les Noces de Cana

Vendredi

Deuxième mystère douloureux : la Flagellation

Samedi

Deuxième mystère joyeux : la Visitation

Dimanche

Deuxième mystère glorieux : l’Ascension

Notre Père…

Je vous salue Marie…

Gloire au Père…

TROISIÈME MYSTÈRE

Prier celui qui correspond au jour de la semaine :

Lundi

Troisième mystère joyeux : la Nativité

Mardi

Troisième mystère douloureux : le Couronnement d’épines

Mercredi

Troisième mystère glorieux : la Pentecôte

Jeudi

Troisième mystère lumineux : l’Annonce du Royaume et l’appel à la conversion

Vendredi

Troisième mystère douloureux : le Couronnement d’épines

Samedi

Troisième mystère joyeux : la Nativité

Dimanche

Troisième mystère glorieux : la Pentecôte

Notre Père…

Je vous salue Marie…

Gloire au Père…

Méditation

Sainte Mère bien-aimée, accueillante pour tous ceux qui te cherchent, aies pitié de moi. Je dépose dans tes mains ce « nœud ». Il m’empêche d’être heureux, de vivre en paix, il paralyse mon âme, m’empêche de marcher jusqu’à mon Seigneur et de mettre ma vie à son service. Défais ce « nœud » de ma vie, ô ma Mère. Demande à Jésus la guérison de ma foi paralysée qui se laisse abattre par les pierres du chemin. Marche avec moi, Mère bien-aimée, pour que je prenne conscience que ces pierres sont en fait des amies, que je cesse de murmurer et que j’apprenne à rendre grâce à tout instant et à sourire, confiant dans ton pouvoir.

Marie qui défait les nœuds, prie pour moi.

Marie est le soleil et tout le monde bénéficie de sa chaleur.

QUATRIÈME MYSTÈRE

Prier celui qui correspond au jour de la semaine :

Lundi

Quatrième mystère joyeux : la Présentation de Jésus au Temple

Mardi

Quatrième mystère douloureux : le Portement de croix

Mercredi

Quatrième mystère glorieux : l’Assomption

Jeudi

Quatrième mystère lumineux : la Transfiguration

Vendredi

Quatrième mystère douloureux : le Portement de croix

Samedi

Quatrième mystère joyeux : la Présentation de Jésus au Temple

Dimanche

Quatrième mystère glorieux : l’Assomption

CINQUIÈME MYSTÈRE

Prier celui qui correspond au jour de la semaine :

Lundi

Cinquième mystère joyeux : le Recouvrement de Jésus au Temple

Mardi

Cinquième mystère douloureux : la Crucifixion

Mercredi

Cinquième mystère glorieux : le Couronnement de Marie au Ciel

Jeudi

Cinquième mystère lumineux : l’Institution de l’Eucharistie

Vendredi

Cinquième mystère douloureux : la Crucifixion

Samedi

Cinquième mystère joyeux : le Recouvrement de Jésus au Temple

Dimanche

Cinquième mystère glorieux : le Couronnement de Marie au Ciel

Prière à Marie qui défait les nœuds