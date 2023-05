Marie, Mère très aimée, source de toutes les grâces, mon cœur se tourne vers toi aujourd’hui. Je reconnais que je suis pécheur et que j’ai besoin de ton aide. À cause de mes égoïsmes, de mes rancunes et de mes manques de générosité et d’humilité, j’ai souvent négligé les grâces que tu m’obtenais. Je me tourne vers Toi aujourd’hui « Marie qui défait les nœuds », afin que tu demandes, pour moi, à ton Fils Jésus la pureté du cœur, le détachement, l’humilité et la confiance. Je vivrai cette journée en pratiquant ces vertus. Je te les offrirai comme preuve « de mon amour pour toi. » Je remets dans tes mains ce « nœud » qui m’empêche de refléter la gloire de Dieu.