Mère médiatrice, Reine du Ciel, Toi dont les mains distribuent toutes les richesses du Roi, tourne vers moi tes yeux miséricordieux. Je dépose dans tes mains saintes ce « nœud » de ma vie et toute la rancune dont il est la source. Je te demande pardon, Dieu Père, pour mes péchés. Aide-moi maintenant à pardonner à toutes les personnes qui, consciemment ou inconsciemment, ont provoqué ce « nœud ». C’est dans la mesure de mon abandon que tu pourras le défaire. Devant toi, Mère bien-aimée, et au nom de ton Fils Jésus, mon Sauveur, qui a été si offensé et qui a su pardonner, je pardonne maintenant à ces personnes et je me pardonne aussi, pour toujours. Merci « Marie qui défait les nœuds », de défaire dans mon cœur le « nœud » de la rancune et le « nœud » que je vous présente maintenant. « Marie qui défait les nœuds », prie pour moi.