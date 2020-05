La Garde suisse à l’heure de la pandémie

Lire aussi : La véritable histoire de l’uniforme de la Garde suisse

Bientôt un nouvel élément à l’uniforme de la Garde suisse ? Connus dans le monde entier pour leur célèbre hallebarde et leur pantalon bouffant à rayures, les hommes chargés d’assurer la sécurité et la protection du Pape au sein du Vatican ne sont pas exemptés du port du masque. Cette photo prise le 6 mai à l’entrée du palais apostolique en témoigne. Plus petit État du monde, le Vatican a recensé douze cas de covid-19 depuis le début de la pandémie. Quatre d’entre eux ont été hospitalisés et deux sont totalement remis.