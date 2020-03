Coronavirus : le Christ Rédempteur de Rio embrasse le monde entier

Au milieu de la nuit noire que traverse Rio de Janeiro (comme tant d’autres endroits dans le monde), touchée elle aussi par la pandémie de coronavirus, une lumière nourrit l’espérance. C’est la fameuse statue du Christ Rédempteur situé sur la colline du Corcovado, véritable symbole de l’Amérique latine. Ce 18 mars, à la nuit tombée, on a pu le voir se couvrir d’encouragements à la prière pour les personnes touchées par Covid-19 du monde entier.

En plus de cette invitation, une autre projection numérique a fait le tour du monde. Le Christ Rédempteur couvert des drapeaux des 166 pays qui ont officiellement enregistré (jusqu’à ce mercredi) des cas de coronavirus. Un acte de foi, sans public, le site a fermé quelques heures plus tôt, pris à l’initiative de l’évêque de Rio, le cardinal Ornai Joao Tempesta. Un beau symbole, chargé d’amour, dans les moments d’incertitude et de douleur. Une fois de plus, le Christ est là, et il embrasse le monde entier.