Vous ne devinerez jamais où se trouve cette réplique de la grotte de Lourdes

En images : La France et ses centaines de grottes de Lourdes

C’est le « Lourdes de l’Amérique ». Cette reproduction de la grotte pyrénéenne où la Vierge est apparue à Bernadette Soubirous est située dans le quartier du Bronx , à New York. Elle est liée à la paroisse locale Sainte-Lucie. L’histoire est belle puisque sa création a été inspirée par le père Pasquale Lombardo, premier curé des lieux, bouleversé par sa visite à Lourdes au milieu des années 1930. À son retour, il a demandé à Gino Brandolini, un artisan italien, d’ériger cette réplique qui accueille chaque année plus de 20.000 visiteurs. L’eau qui coule sur les parois du rocher n’est autre que celle des robinets de New York. Et si certains vont jusqu’à dire qu’elle a des vertus de guérison, le diocèse n’a jamais poussé les recherches plus loin. Toujours est-il que ce lieu de recueillement, au milieu des bruits de la ville, touche les cœurs de nombreuses personnes et leur permet de grandir dans la foi.