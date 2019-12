La cathédrale de Bayeux consacre son nouvel autel

À lire aussi : ces sanctuaires qui se parent de nouveaux autels

Dimanche 8 décembre 2019, près de 900 personnes ont assisté à la consécration du nouvel autel de la cathédrale de Bayeux dans le Calvados. C’est Mgr Jean-Claude Boulanger, évêque du diocèse, qui a procédé à la consécration et sa bénédiction ainsi que celle de la cathèdre et de l’ambon, en présence de 80 prêtres. Une cérémonie exceptionnelle qui n’avait pas eu lieu depuis 1771. À l’intérieur du reliquaire du centre de l’autel, se trouvent une relique de saint Exupère, premier évêque du diocèse, et une autre de sainte Thérèse de Lisieux , offerte par son prêtre doyen. Suite à la prière de la dédicace, l’évêque a enduit l’autel avec du saint Chrême, un mélange d’huile d’olive et de parfum puis l’a recouvert d’une nappe. « La beauté et la bonté, voilà ce qu’exprime le chœur de cette cathédrale avec l’autel et la croix. Ils sont les symboles de la beauté et de la bonté de Dieu par excellence en la personne de Jésus », a-t-il déclaré lors de son homélie.